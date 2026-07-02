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Сакс: Грузию втянули в геополитические планы Запада против России

Сакс: Грузию втянули в геополитические планы Запада против России

Sputnik Грузия

Американский экономист подчеркнул необходимость регионального диалога с участием Грузии, Азербайджана, Армении и России, а также других соседних стран 02.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-02T13:53+0400

2026-07-02T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузия рассматривается западными странами как часть геополитических планов, связанных с Черным морем и сдерживанием России, заявил профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс в эфире передачи "Imedi LIVE".По его словам, интерес к Грузии объясняется ее стратегическим положением в Черноморском регионе.Он отметил, что в 2008 году в контексте обсуждения расширения НАТО основное внимание уделялось именно Грузии, а не Азербайджану или Армении, поскольку страна рассматривалась как часть возможного "барьера" в Черноморском регионе вместе с Украиной, Румынией, Болгарией и Турцией.По его словам, подобные подходы имеют исторические параллели с Крымской войной XIX века, когда западные страны стремились ограничить влияние России на Черном море."США сейчас играют в ту же игру – игру, в которой невозможно победить, и именно поэтому я говорю, что Грузия никогда не станет членом НАТО, потому что Россия этого не допустит", – считает Сакс.Сакс заявил, что происходящее вокруг Грузии он рассматривает как борьбу великих держав, в которую страна попала из-за своего географического положения на Черном море.По его словам, Грузия важнее для Европы и США с точки зрения географии, чем Азербайджан или Армения, однако это не означает глубокой заинтересованности в стране как таковой.Сакс также высказал мнение, что Запад вмешивается во внутренние дела Грузии, в том числе через неправительственные организации, и поддержал идею закона о прозрачности.Профессор считает, что архитектура безопасности в мире должна быть пересмотрена, а ключевые решения по региону Южного Кавказа – приниматься через диалог стран региона.По его словам, нынешняя международная система претерпевает серьезные изменения, и существующая модель безопасности больше не соответствует реальности."Архитектура безопасности в этом очень сложном регионе должна быть заново сформирована", – отметил он.Сакс отметил, что ранее в США существовали планы расширения НАТО на Украину и Грузию, однако сегодня, по его словам, такие подходы уже не отражают текущий баланс сил в мире.Профессор подчеркнул, что в современном мире необходима система, которая предотвращала бы прямое столкновение крупных держав, включая США, Россию и Китай.По его оценке, конфликт на Украине делает международную ситуацию особенно опасной из-за роста напряженности между Россией и европейскими странами. При этом Сакс отметил, что риторика и эскалация между Россией и Европой достигают опасного уровня."Меня пугает язык эскалации, который использует Европа. Я считаю, что он оторван от реальности, как и американское представление о возможности поражения России. Россия не рухнет так, как думают европейские лидеры", – отметил Сакс.Он также высказал мнение, что НАТО является "провокационной идеей", и выступил за поиск альтернативной архитектуры безопасности, исключающей прямое противостояние крупных держав.Говоря о Южном Кавказе, Сакс подчеркнул необходимость регионального диалога с участием Грузии, Азербайджана, Армении и России, а также других соседних стран."Необходимо сесть за стол переговоров. Это касается и Европы, и России, между которыми исчезла дипломатия. Это также касается вашего региона – очень любимого и очень сложного. Дипломатия необходима для безопасности Южного Кавказа и России", – заявил он.Грузия – НАТОИнституциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". В 2011 году Грузия получила статус страны-аспиранта НАТО, а в 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.В 2024 году после начала так называемых проевропейских протестов некоторые страны альянса вместе с грузинской оппозицией призвали пересмотреть отношения с Грузией. В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые были убраны формулировки о неизбежности интеграции Грузии и Украины в блок, что вызвало негодование со стороны грузинских политиков.Россия категорически выступает против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, по оценке российской стороны, это не укрепляет безопасность Грузии. В Москве считают, что НАТО стремится втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть ее к авантюрам, а сам альянс рассматривается как вредоносный фактор для Южного Кавказа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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