https://sputnik-georgia.ru/20260801/besplatno-no-ne-sovsem-podrobnosti-ob-obuchenii-v-vuzakh-gruzii-ot-glavy-minobrazovanii--299913689.html

Бесплатно, но не совсем: подробности об обучении в вузах Грузии от главы Минобразования

Бесплатно, но не совсем: подробности об обучении в вузах Грузии от главы Минобразования

Sputnik Грузия

В стране функционируют 64 высших учебных заведения, из которых 19 являются государственными 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T19:25+0400

2026-08-01T19:25+0400

2026-08-01T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Студентам в Грузии для получения государственного финансирования придется зарабатывать так называемые кредиты, заявил министр образования Гиви Миканадзе. Правительство Грузии приняло решение сделать обучение в госвузах страны бесплатным. Позже в социальных сетях стала распространяться информация, что бесплатным будет только первый год обучения, а дальше, чтобы учиться за счет государства, студенты должны получать максимальные баллы. Зачетная единица (кредит) — это универсальный показатель, который используется для оценки объема образовательной программы. Она отражает общий объем учебной нагрузки, необходимой среднестатистическому студенту для освоения дисциплины. Кредиты включают в себя лекции, семинары, лабораторные работы, коллоквиумы, исследовательские проекты и сдачу экзаменов. Один предмет оценивается в среднем в 3–6 кредитов. Стандартный учебный год состоит из 80 кредитов (по 40 кредитов на осенний и весенний семестры). Таким образом, чтобы сохранить за собой госфинансирование, студент должен набрать минимум 40 кредитов за семестр.Единые национальные экзамены 2026 – известны первые оценки>>По словам министра образования, система финансирования с получением кредитов разработана совместно с экспертами Всемирного банка и используется во многих странах. По его словам, если студент перейдет в другой государственный вуз, схема финансирования обучения, исходя из полученных кредитов, сохранится. Первый TUMO в Грузии: в Кутаиси бесплатно будут обучать технологиям и ИИ>>Всего в 2026 году абитуриенты могут поступить на 23 тысячи бесплатных мест в государственных вузах по разным специальностям. Стоимость обучения в государственных вузах колеблется от 2,2 тысячи до 5 тысяч в зависимости от специальности. В стране функционируют 64 высших учебных заведения: 19 – государственных и 45 – частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии