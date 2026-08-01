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Бесплатно, но не совсем: подробности об обучении в вузах Грузии от главы Минобразования
Бесплатно, но не совсем: подробности об обучении в вузах Грузии от главы Минобразования
Sputnik Грузия
В стране функционируют 64 высших учебных заведения, из которых 19 являются государственными 01.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-01T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Студентам в Грузии для получения государственного финансирования придется зарабатывать так называемые кредиты, заявил министр образования Гиви Миканадзе. Правительство Грузии приняло решение сделать обучение в госвузах страны бесплатным. Позже в социальных сетях стала распространяться информация, что бесплатным будет только первый год обучения, а дальше, чтобы учиться за счет государства, студенты должны получать максимальные баллы. Зачетная единица (кредит) — это универсальный показатель, который используется для оценки объема образовательной программы. Она отражает общий объем учебной нагрузки, необходимой среднестатистическому студенту для освоения дисциплины. Кредиты включают в себя лекции, семинары, лабораторные работы, коллоквиумы, исследовательские проекты и сдачу экзаменов. Один предмет оценивается в среднем в 3–6 кредитов. Стандартный учебный год состоит из 80 кредитов (по 40 кредитов на осенний и весенний семестры). Таким образом, чтобы сохранить за собой госфинансирование, студент должен набрать минимум 40 кредитов за семестр.Единые национальные экзамены 2026 – известны первые оценки>>По словам министра образования, система финансирования с получением кредитов разработана совместно с экспертами Всемирного банка и используется во многих странах. По его словам, если студент перейдет в другой государственный вуз, схема финансирования обучения, исходя из полученных кредитов, сохранится. Первый TUMO в Грузии: в Кутаиси бесплатно будут обучать технологиям и ИИ>>Всего в 2026 году абитуриенты могут поступить на 23 тысячи бесплатных мест в государственных вузах по разным специальностям. Стоимость обучения в государственных вузах колеблется от 2,2 тысячи до 5 тысяч в зависимости от специальности. В стране функционируют 64 высших учебных заведения: 19 – государственных и 45 – частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
грузия, общество, новости, тбилиси, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
Бесплатно, но не совсем: подробности об обучении в вузах Грузии от главы Минобразования
19:25 01.08.2026 (обновлено: 19:41 01.08.2026)
В стране функционируют 64 высших учебных заведения, из которых 19 являются государственными
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Студентам в Грузии для получения государственного финансирования придется зарабатывать так называемые кредиты, заявил министр образования Гиви Миканадзе.
Правительство Грузии приняло решение сделать обучение в госвузах страны бесплатным. Позже в социальных сетях стала распространяться информация, что бесплатным будет только первый год обучения, а дальше, чтобы учиться за счет государства, студенты должны получать максимальные баллы.
"Студенты по каждому предмету должны преодолевать порог в 51%, то есть показать по каждому предмету минимальные знания и навыки, чтобы получить кредиты. И в том случае, если у него будут получены кредиты, вне зависимости от получения низких или высоких баллов, государство, безусловно, будет его поддерживать", – пояснил Миканадзе.
Зачетная единица (кредит) — это универсальный показатель, который используется для оценки объема образовательной программы. Она отражает общий объем учебной нагрузки, необходимой среднестатистическому студенту для освоения дисциплины.
Кредиты включают в себя лекции, семинары, лабораторные работы, коллоквиумы, исследовательские проекты и сдачу экзаменов. Один предмет оценивается в среднем в 3–6 кредитов. Стандартный учебный год состоит из 80 кредитов (по 40 кредитов на осенний и весенний семестры). Таким образом, чтобы сохранить за собой госфинансирование, студент должен набрать минимум 40 кредитов за семестр.
По словам министра образования, система финансирования с получением кредитов разработана совместно с экспертами Всемирного банка и используется во многих странах.
"Когда правящая команда принимала решение профинансировать на 100% учебный процесс, мы приняли модель, распространенную в других странах, где государство финансирует обучение, и после определенного этапа это финансирование должно быть ориентированным на результаты учебного процесса", – сказал Миканадзе.
По его словам, если студент перейдет в другой государственный вуз, схема финансирования обучения, исходя из полученных кредитов, сохранится.
Всего в 2026 году абитуриенты могут поступить на 23 тысячи бесплатных мест в государственных вузах по разным специальностям. Стоимость обучения в государственных вузах колеблется от 2,2 тысячи до 5 тысяч в зависимости от специальности.
В стране функционируют 64 высших учебных заведения: 19 – государственных и 45 – частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси.