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НПЗ Кулеви планирует диверсифицировать поставки – казахстанская нефть уже в Грузии
НПЗ Кулеви планирует диверсифицировать поставки – казахстанская нефть уже в Грузии
Sputnik Грузия
Кулевийский нефтеперерабатывающий завод также будет получать сырую нефть ливийского происхождения 01.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Нефтеперерабатывающий завод Кулеви, оказавшийся в списке санкций ЕС, планирует полностью отказаться от российской нефти и уже начал переработку казахстанской нефти, говорится в заявлении владельца НПЗ компании Black Sea Petrolium. В 21-й пакет санкций Европейского союза был включен нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений. Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения. По данным компании, Кулевский нефтеперерабатывающий завод уже в июле принял и переработал нефть казахстанского происхождения и продолжит это делать в августе.МИД Грузии надеется на снятие санкций с НПЗ Кулеви&gt;&gt;Компания отмечает, что в рамках соглашения о поставках сырой нефти, подписанного 3 июля 2026 года между компанией Black Sea Petrolium и Международной торговой компанией, Кулевский нефтеперерабатывающий завод получит партию сырой нефти ливийского происхождения с 20 по 30 августа. Соглашение действует до конца 2027 года и предусматривает возможность его продления. Комплекс мер направлен на обеспечение плавного перехода на полностью нероссийское сырье и беспрерывное функционирование, говорится в заявлении.Две ошибки за один комментарий о Кулеви: Папуашвили раскритиковал посла Германии в Грузии&gt;&gt;Ранее министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что государство сделает все для того, чтобы через полгода Еврокомиссия отменила решение о санкциях, наложенных на НПЗ Кулеви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, кулеви, тбилиси, совет ес, еврокомиссия, добыча нефти
экономика, грузия, новости, кулеви, тбилиси, совет ес, еврокомиссия, добыча нефти

НПЗ Кулеви планирует диверсифицировать поставки – казахстанская нефть уже в Грузии

18:20 01.08.2026 (обновлено: 18:27 01.08.2026)
© photo: Sputnik / StringerЖелезная дорога. Железнодорожная станция в Самтредиа. Грузовые составы
Железная дорога. Железнодорожная станция в Самтредиа. Грузовые составы - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Кулевийский нефтеперерабатывающий завод также будет получать сырую нефть ливийского происхождения
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Нефтеперерабатывающий завод Кулеви, оказавшийся в списке санкций ЕС, планирует полностью отказаться от российской нефти и уже начал переработку казахстанской нефти, говорится в заявлении владельца НПЗ компании Black Sea Petrolium.
В 21-й пакет санкций Европейского союза был включен нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений. Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения.
"Black Sea Petrolium продолжает реализовывать свой план диверсификации сырья, конструктивно сотрудничает с Европейской комиссией и другими соответствующими учреждениями и предоставляет четкие и поддающиеся проверке доказательства прогресса в реализации своего плана диверсификации", – говорится в заявлении.
По данным компании, Кулевский нефтеперерабатывающий завод уже в июле принял и переработал нефть казахстанского происхождения и продолжит это делать в августе.
МИД Грузии надеется на снятие санкций с НПЗ Кулеви>>
Компания отмечает, что в рамках соглашения о поставках сырой нефти, подписанного 3 июля 2026 года между компанией Black Sea Petrolium и Международной торговой компанией, Кулевский нефтеперерабатывающий завод получит партию сырой нефти ливийского происхождения с 20 по 30 августа. Соглашение действует до конца 2027 года и предусматривает возможность его продления.
"Компания работает в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными требованиями, укрепляет механизмы внутреннего управления и контроля, а также вносит вклад в экономическое развитие и энергетическую безопасность Грузии", – говорится в сообщении.
Комплекс мер направлен на обеспечение плавного перехода на полностью нероссийское сырье и беспрерывное функционирование, говорится в заявлении.
Две ошибки за один комментарий о Кулеви: Папуашвили раскритиковал посла Германии в Грузии>>
Ранее министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что государство сделает все для того, чтобы через полгода Еврокомиссия отменила решение о санкциях, наложенных на НПЗ Кулеви.
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