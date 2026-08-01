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НПЗ Кулеви планирует диверсифицировать поставки – казахстанская нефть уже в Грузии

НПЗ Кулеви планирует диверсифицировать поставки – казахстанская нефть уже в Грузии

Sputnik Грузия

Кулевийский нефтеперерабатывающий завод также будет получать сырую нефть ливийского происхождения 01.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-01T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Нефтеперерабатывающий завод Кулеви, оказавшийся в списке санкций ЕС, планирует полностью отказаться от российской нефти и уже начал переработку казахстанской нефти, говорится в заявлении владельца НПЗ компании Black Sea Petrolium. В 21-й пакет санкций Европейского союза был включен нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений. Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения. По данным компании, Кулевский нефтеперерабатывающий завод уже в июле принял и переработал нефть казахстанского происхождения и продолжит это делать в августе.МИД Грузии надеется на снятие санкций с НПЗ Кулеви>>Компания отмечает, что в рамках соглашения о поставках сырой нефти, подписанного 3 июля 2026 года между компанией Black Sea Petrolium и Международной торговой компанией, Кулевский нефтеперерабатывающий завод получит партию сырой нефти ливийского происхождения с 20 по 30 августа. Соглашение действует до конца 2027 года и предусматривает возможность его продления. Комплекс мер направлен на обеспечение плавного перехода на полностью нероссийское сырье и беспрерывное функционирование, говорится в заявлении.Две ошибки за один комментарий о Кулеви: Папуашвили раскритиковал посла Германии в Грузии>>Ранее министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что государство сделает все для того, чтобы через полгода Еврокомиссия отменила решение о санкциях, наложенных на НПЗ Кулеви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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