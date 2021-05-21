Эпидемия забастовок в Грузии

Грузию "накрыли" повсеместные протесты профсоюзов. Бастуют строители автодорог, разливщики минеральных вод (знаменитой Боржоми и не менее знаменитой Набеглави), до этого протестовали шахтеры, мукомолы и даже доставщики еды

Последние, как ни удивительно, бастуют даже активнее других.

Вот только некоторые из темы забастовок:

– нет водительским правам для мопедистов (еду преимущественно доставляют на мопедах)

- нет строительству Намахвани ГЭС (за компанию со всей страной)

- давай улучшение условий труда и надбавку к зарплате (понятное для всех требование).

Вот такие они темпераментные, наши грузинские курьеры.

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