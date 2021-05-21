Эпидемия забастовок в Грузии

Грузию "накрыли" повсеместные протесты профсоюзов. Бастуют строители автодорог, разливщики минеральных вод (знаменитой Боржоми и не менее знаменитой Набеглави), до этого протестовали шахтеры, мукомолы и даже доставщики еды
Последние, как ни удивительно, бастуют даже активнее других. Вот только некоторые из темы забастовок: – нет водительским правам для мопедистов (еду преимущественно доставляют на мопедах) - нет строительству Намахвани ГЭС (за компанию со всей страной) - давай улучшение условий труда и надбавку к зарплате (понятное для всех требование). Вот такие они темпераментные, наши грузинские курьеры.
Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных – каникулы в связи с непростой ситуацией с пандемией коронавируса с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране. То есть выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая
Рост цен на продукты питания в последнее время сильно ударил по карману жителям Грузии. Среди лидеров по росту стоимости оказалось... подсолнечное масло. Это стало поводом не только для негативных комментариев, но и для шуток