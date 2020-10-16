История тбилисского дома, который стоит миллион долларов

К этому дому на Асатиани, 17 в Сололаки я примерялась давно. Вначале мне хотелось написать о нем, чтобы спасти, в таком плачевном состоянии он доживал свои дни. Потом хотелось рассказать о ходе реставрации, но рабочие, осуществлявшие ремонтные работы, посоветовали прийти на открытие. В третий раз, попав в этот район, я решила уже наверняка познакомиться с его обитателями. Но вначале, конечно, немного истории.

Оплот революционного духа

Готовясь написать о доме материал, я нашла довольно любопытную информацию. Он был построен в первой половине XIX столетия. По информации жителей, в 1830 году.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze На дом опускается вечер

Строил его для себя меценат и попечитель Нерсесяновской семинарии Давид Херодинов. На южной окраине района Вере у Давида Херодинова был земельный участок, который он безвозмездно передал городу с тем, чтобы на ближайшей территории кладбища была построена церковь.

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Позже дом у Херодинова купил купец 2-й гильдии Назар Бежанович Оганов. После этого дом был частично переделан и пристроен флигель. Автором нового облика стал известный архитектор Зальцман.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Солнце рисует тенями

Так сложилось, что дом этот с самого же начала стал пристанищем общественно-политических деятелей. "С 1890 по 1902 год здесь жила семья Никогойса Матинянца, который был родом из Александрополя, - пишет в своей книге известный тбилисский краевед Саркис Дарчинян. - Он вел пропагандистскую деятельность, занимался организацией и призывом армян к национально-освободительной борьбе, а также отправкой оружия в Западную Армению.

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Активной партийной и общественной деятельностью отличалась сестра Никогойса Сатеник, известная по партийной кличке Цагик (цветок). Дом Матинянцев был известен как очаг интеллигенции и революционеров. Здесь собирались политические деятели, передовая молодежь, сосланные на Кавказ русские революционеры, а также та когорта армянской интеллигенции, которая со временем образовала Армянскую революционную партию Дашнакцутюн".

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Клавилиш-ступени

Одна из старейших армянских политических партий была образована именно в Тифлисе, в 1890 году. Партия вела свою политическую деятельность на территории Российской империи, Османской империи, Ирана, США и в странах Европы. В 1915-1917 гг. в доме жил еще революционер Артем Лусинянц. Одна из его дочерей Лусик Лусинян уехала в Москву учиться на экономиста, но увлеклась подпольной революционной деятельностью, активно выступала на митингах перед рабочими. Девушка была убита в 1917 году противниками революции. В общем, один из известных сололакских домов насквозь пропитан революционным духом.

О доме на миллион и пропаже ценного шпалера

Вид спереди, сверху, снизу, портрет в профиль, анфас. А потом идея взять штурмом эту табакерку. И постигшее вскоре после прихода идеи разочарование, потому что дернув за дверь, я обнаружила ее закрытой, а глянув на стенку рядом, не обнаружила звонка.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дом со стороны улицы Асатиани

Покрутившись еще немного, я нашла дверь во двор. Вошла. Он такой маленький, почти игрушечный. От стоящих друг против друга домов шагов пять, не больше, а посередке деревянная лестница. И такая она отполированная и живописная, будто натертая до блеска клавиатура фортепиано. В это время деревянная дверь во двор открывается и в проеме возникает фигура молодого парня.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Тихо во дворе, даже немного грустно

- Раньше тут жило много разных людей. Наш двор был шумным и колоритным. А теперь тут затишье, - рассказывает житель двора Ника. В маленьком дворике живет всего три семьи. Дом с балконом в три этажа принадлежит семьи Ники, которая живет здесь с 1970 года.

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По его словам, в этом доме жил человек, который работал в свое время на заводе Тольятти. Ездил в Италию, на автомобильный концерн Фиат, одним словом, стоял у истоков основания завода. А еще во дворе жил один состоятельный человек, по национальности еврей. И после того, как он эмигрировал на историческую родину, по двору прошел слух, что у него где-то в доме спрятано золото. Дети ходили стаей по дому, в поисках великого клада. Самая впечатляющая находка, которую обнаружили в камине, это портсигар выпуска 1925 года с изображением Сталина.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Вид изнутри

Во время нашего разговора во двор сверху выглядывает бабушка Ники и говорит о том, что его спрашивают клиенты на квартиру. На знаменитом балконе висит здоровенная вывеска о продаже дома. Так я попадаю внутрь дома, который все тбилисцы, да и гости столицы знают всего лишь по кружевному балкону.

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Парень с девушкой ходят по квартире, оценивающе разглядывают комнаты. В доме на каждом этаже по четыре комнаты, не считая застекленных веранд. Кстати, в советское время веранды были открытыми, а застеклили некоторые из них во время реконструкции. Как объяснили реставраторы, так выглядел дом до того, как его превратили в коммунальное жилье.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Самая большая достопримечательность этого дома - балкон

Ника называет сумму, от которой я немного впадаю в ступор. Дом в три этажа, который принадлежит полностью его семье, он оценивает в один миллион долларов. Мне кажется, что в Тбилиси не ходят по улице люди, способные отстегнуть такие деньги за жилье. Но покупателей, судя по их реакции, озвученная сумма не смущает.

- Мне давали за эту площадь 700 тысяч, но у меня нет нужды избавляться от этой квартиры. Я никогда не спешу, - говорит Ника.

Еще немного поговорив, покупатели уходят. Остаемся мы с Никой. Я делаю несколько снимков овальной комнаты. Замечаю в нише кафельную печь. Ника рассказывает, что до ремонта на потолке был шпалер с сюжетом в греко-римском стиле, с ангелами и прочей красотой. Однако во время ремонта он куда-то бесследно исчез.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze В дверной нише обнаружила кафельную печь

- Очень шумное место – машины, бары, туристы, - рассказывает Ника. - Кстати, во время пандемии бары поблизости были переполнены, как ни странно. Наверное, это те иностранцы, которые здесь уже давно живут. Как мне известно, в ближайший год на этой улице будет отреставрировано еще несколько домов.

О холодильнике и замерзшем времени

Реставрацию этого дома начали осуществлять пару лет назад, а закончили в прошлом году. Дом очень давно просился на ремонт. Круговой балкон, увитый плющом, почти разваливался на глазах.

Теперь об этом редко кто вспомнит, о состоянии до реставрации рассказывают только старые снимки. Оно и понятно. Если с момента рождения до глубокой старости не совершить ни одного визита к стоматологу, то в конце концов можно остаться и без зубов. Может быть, к этому пациенту и приходил когда-то врач, но капитального ремонта он не проводил, фундамента не укреплял. Производил, скорее, косметические работы.

Тем удивительнее был факт заброшенности дома, что здание является одним из самых примечательных в районе Сололаки. Своей известностью он обязан колоритному балкону, который окантовывает его кружевной оборкой. Но вот, наконец, длинная очередь ожидания собственной участи закончилась и в историческом доме развернулась полномасштабная реставрация. И почти сразу же после начала работ, специалистами была обнаружена одна находка.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze В подвале исторического дома

Под домом были найдены помещения для хранения продуктов, которые реставраторы окрестили подземными холодильниками. Памятуя о той находке, первое, что я сделала, познакомившись с Никой, так это уточнила про них.

- Вам для этого нужно зайти со стороны двора, - подсказывает Ника. - Дом большой. И те подвалы, о которых вы спрашиваете, были найдены с другой стороны. Но я могу вам сказать со всей ответственностью, что такие холодильники по всей длине дома. И в нашей части они тоже есть. Но их не стали трогать.

О том, что весь Сололаки усеян подземными тропами, знают почти все жители района. У нас на первом этаже жила тетя Туся. Я тогда маленьким был, но запомнил, она рассказывала, а ей тогда было лет 80, наверное, что она ребенком по этому самому бункеру добиралась до входа в Ботанический сад. По длине всего дома тут подземные ходы, и они идут в разные направления. То есть спускаешься в подвал, а оттуда еще ниже, на более глубокий уровень.

Потом Ника провел меня в собственный подвал. Мы спустились по лестницам вниз, в крохотное помещение. Красный кирпич, запах вкусного, добротного вина и низкая, деревянная дверь. Такие двери раньше ставили в погребах. Зимой в этом помещении должно быть холодно. А найденный "холодильник" расположен еще ниже уровня земли. И звуки, и издаваемые нами голоса будто тонут тут в затягивающей их воронке времени.

Мы выходим из подвала, опять в этот крохотный двор, с мелкими окошками на верандах и деревянными клавишами посередине. Ника взбегает по этим ступеням-клавишам наверх, домой. А я присаживаюсь на пенек и вслушиваюсь в тишину, нарушаемую звуками проезжающих машин. Музыка тишины самая выразительная, ведь именно из тишины и рождаются гениальные произведения.