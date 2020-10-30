Сага о доме с фонарем и видом на Куру, и немного философии по-тбилисски

Таинственный фонарь, стены, привязанность к ним, экология, любовь к детям, Тбилиси, чистый воздух и корни, ведущие к предкам – в этом жилом доме на набережной Куры переплелось все, и даже немного жизненной философии

Жить на берегу моря или реки, в доме с выходящими на набережную окнами, и пусть по воде проплывают гондолы, лодки или на худой конец катера. Я мечтаю об этом всю жизнь. И вот я стою у входа в дом своей мечты. Топчусь, собираясь войти.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze В декоре дома присутствует мавританский стиль

Дом находится на улице Узнадзе, 19. Он и в самом деле смотрит на Куру. Дом в три этажа с окнами в виде замочных скважин. Заглянешь в них, а там жизнь. Самая разная: скучная, веселая, содержательная. Кто-то коротает свой век один, у других – большая семья, что собирается за круглым столом. Кто-то ест яблочный пирог с корицей и греется под старым абажуром. А потом, пожелав развеяться, подходит к окну. И видит как по набережной курсируют автомобили, а по реке, бороздя водные просторы, плывут прогулочные катера.

Сага о фонаре

Дом построен в 1885 году по проекту известного в Тифлисе архитектора Александра Шимкевича. Строился он по заказу купца первой гильдии Ивана Ротинова для супруги Екатерины. Понятно, да? Екатерины предпочитают жить в домах с видом на набережную.

При прочтении таблички с указанием имени владельца дома, что висит прямо у входа в парадную, я припомнила одну историю, в которой упоминалась эта фамилия. Предшественник сегодняшнего моста Галактиона – Верийский – был построен в 1885 году. Вокруг строительства моста развернулись в те времена нешуточные баталии. Некоторые из специалистов считали, что строительство Мухранского моста гораздо важнее Верийского. В итоге благодаря усилиям генерала Карганова и предпринимателя Ротинова, чьи земли были поблизости от будущего моста, выбор был сделан в пользу Верийского.

Мост был построен на средства компаньонов Карганова и Ротинова. Чтобы окупить собственные затраты, они решили сделать его платным. Пешеходы для перехода по нему платили 5 копеек, а транспорт – 10. Верийский мост оставался единственным платным мостом в Тбилиси до 1922 года. Тот ли это Ротинов, кому принадлежал дом, неизвестно. Семейство это большое и многочисленное.

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В парадной мало света и стоит острый запах сырости. На первом этаже дома какие-то коробки, кульки, ненужные вещи. Обходя их, иду вверх. Слабо верится в то, что стены дома были когда-то расписаны, хотя кто его знает.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Солидная и внушительная лестница

Самые красивые тут – лестницы. Слабый желтый свет мягко ложится на замысловатые узоры лестничных ограждений. Ковка лестничная в каждом доме своя, особенная. Здесь и перила, и лестницы несут печать внушительной основательности.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Декорирующий желтый свет

А потом я увидела фонарь. Приметила его, ступив на лестничную площадку второго этажа. Он то ли улыбался мне, то ли подмигивал. Вмиг позабыв обо всем другом, я начала щелкать его на камеру. Вначале панорамно, со второго этажа, он установлен на третьем, потом чуть приблизив объектив. Отметив анфас и профиль старца, я решила о нем расспросить у соседей. Стучать в длинную, высокую дверь пришлось долго. Наконец за дверью раздался женский голос.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze А вот и он - герой дня

– А, чего? Какой еще фонарь?

– На третьем этаже, калбатоно, – поясняю бестелесному голосу.

– Нет там никакого фонаря, – раздраженно отвечают из-за двери.

Как же нет, уважаемая, когда он есть! Он смотрит на меня, а я на него. У нас с ним немой диалог, вербальный обмен информацией, можно сказать. Совсем как у нас с вами, с той лишь разницей, что его я не слышу, а вас не вижу.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze По всем признакам он старый, в смысле еще со времен первого владельца

– Но, он все же есть. Большой, старинный фонарь.

– Я не видела там никакого фонаря.

– Никогда не видели? – наш диалог через дверь выглядит все нелепее.

– Никогда, – со все возрастающей злостью отвечает мне голос.

– А как давно вы здесь живете?

– Давно живу, достаточно, и никакого фонаря не помню и не знаю. Идите отсюда, – рявкает на меня в сердцах женщина.

Я поворачиваюсь и, как и повелела "мадам вежливость", иду. Но не вниз, а наверх, навстречу к нему – гвоздю программы. Обхожу это чудо со всех сторон, рассматриваю придирчивым глазом. По всем показателям товарищ старый, с бородой.

Интересная парадная у этого дома. Обычно в них встречаются витражные потолки, плафоны у лестниц, но чтобы целый фонарь – в первый раз. Твердо задавшись целью узнать о его происхождении, я делаю вторую попытку и звоню в дверь квартиры третьего этажа.

За железной дверью с минуту какие-то звуки. Вскоре она легко отпирается и в проеме вырастает фигура привлекательного мужчины лет сорока. Статный блондин с тонкими чертами лица, такие неизменно привлекают в толпе внимание. Есть в их облике что-то подчеркнуто отстраненное. Рядом с ним скачет девчушка лет четырех – дочка. Я тычу в фонарь и спрашиваю, не знает ли он, как давно он здесь установлен.

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– Знаете, этот фонарь тут, сколько я себя помню. А я родился и вырос в этом доме. Мне кажется, он стоит со времен первого хозяина.

И крепость, и древо жизни

Минуты через три он приглашает меня внутрь. Я захожу, пересекаю большую комнату с высоким потолком и выхожу вслед за мужчиной на веранду.

Говорит Илья, так его зовут, со мной на грузинском, но с каким-то едва уловимым акцентом. Разгадка приходит чуть погодя, когда он на минуту задумавшись над вопросом, чем характерен для него этот дом, отвечает:

– Эта квартира для меня дорога прежде всего тем, что тут прошло мое детство. В доме живет уже шестое поколение нашей семьи. В нем поженились мои прадед с бабушкой. Она была русская женщина, а он приехал в Тифлис из Гурии. Так что у меня есть и славянские корни.

Я знаю каждый уголок этого дома, каждый кирпич. Мы, кстати, ремонт сравнительно недавно сделали. Очень сложно реставрировать старые дома с сохранением элементов декора. Видите, эти аркообразные фрамуги? – показывает Илья на межкомнатные проемы дверей. – Прежде чем посадить отремонтированные рамы на место, в них заложили металлический каркас. Мы не тронули ни один из дверных проемов. Все они сохранились в первоначальном виде.

Возможно, по цене квартиры в старых домах и высоки. Но, во-первых, не у всех есть возможность тратить деньги на реставрацию. Мы же делали все это на собственные средства, без какого-либо содействия со стороны мэрии. А, во-вторых, эти дома сложны в эксплуатации. Тут высокие потолки, объединенные санузлы, необходимость укрепления старых домов.

На вопрос, как давно укрепляли у дома фундамент, Илья отвечает, что в его бытность этим никто никогда не занимался. Показывает на ограждение балкона деревянными рюшами, обвивающими веранду.

– Мы сами отремонтировали эти балконы. Вот видите сбоку пристройку? – справа от нас идет стройка, ремонтируют крыло дома. – Градостроительные законы пишутся самым нелепым образом. В них черным по белому прописано, что жителю исторического дома, попадающего в список исторического наследия города, запрещается самостоятельно даже гвоздь прибить в доме. Для этой цели нужно получить разрешение соответствующего органа.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Веранду восстанавливали сами жители

Я немного утрирую, но в целом так и есть: ты не имеешь права на какие-либо изменения. Но зачастую и от мэрии не дождешься, чтобы они провели реставрацию, и жители оказываются в замкнутом круге. Часть дома, в которой идет сейчас ремонт, принадлежит моему другу. Он с трудом получил разрешение начать работы в ней, хотя никаких изменений в проект внесено не было. Ну разве что лестница, – продолжает Илья. – Сбоку заметна деревянная лестница, но она настолько вписывается в стилистику, будто она всегда в нем была.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze А эту часть ремонтируют

– Вы бы переехали в какой-нибудь другой район, променяв вашу квартиру в старинном доме на благоустроенное жилье в новостройке?

Пока Илья готовится ответить, на веранду выходит дочь. Маленькая кокетка с подведенными не по-детски глазами, прячется за фигуру отца. Во время разговора она оттуда выглядывает и, стеснительно потупив взор, прячется обратно за папу.

– Я не принадлежу к тому числу людей, которые лучше умрут от плохих условий и засоренного воздуха, чем уступят свои стены кому-нибудь другому. Одним словом, они и шага не сделают, потому что все эти камни, кирпичи, старинные двери имеют для них высокую ценность.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Парень не знал, что его снимают, но вышло так, быдто он позирует

Я люблю свой дом, даже очень. Ведь я вырос тут. Для меня каждый скрип двери неразрывно связан с моим детством. Но у меня растет ребенок и воздух тут настолько загрязненный, что я, пожалуй, переберусь отсюда куда-нибудь подальше. У нас в перспективе перейти жить в квартиру на Лисьем озере, а эту сдавать. Сегодня все повально оставляют квартиры в центре и переходят подальше от него. Экологическая ситуация оставляет желать лучшего, поэтому люди выбирают именно удаленность от центра города.

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Шесть поколений одной семьи, в одном и том же доме. Здешние стены должно быть наполнены энергетикой живших в них членов семьи. Дом этот вдруг начинает представляться могучим старым дубом. Ни сдвинуть его нельзя, ни пересадить, потому что слишком глубоко пустил он свои корни.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Вот по этой лесенке и скатилась я во двор

Из задумчивости меня выводит голос ребенка. Девочка тонко канюча, тянет отца назад в комнаты. Илья с извиняющейся улыбкой со мной прощается. И я сбегаю по деревянным ступеням во двор.

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Из открытого окна на кухне доносится негромкая возня хозяйки, моет посуду, наверное. По лестницам той части дома, что ремонтируется, тихо ползет рабочий. Мирно вокруг, спокойно. И кажется, что в этих простых движениях и неторопливом течении жизни и состоит весь ее глубокий смысл.