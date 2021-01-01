Город вечного праздника: новогодние традиции и обычаи жителей Тифлиса

О самых красивых, ярких и интересных традициях встречи Нового года в столице Грузии прошлого столетия рассказывает в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" Екатерина Микаридзе

Есть такое определение человек-оркестр. Им называют человека, который все умеет и за всем поспевает, и на всех инструментах играет. В общем, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Выражение часто используют и в фигуральном смысле. А есть другое – город-праздник. Им называют город, в который всегда хочется вернуться, потому что там хорошо. И к таким относится Тбилиси.

Репутация города шумного, красочного и неугомонного закрепилась за ним давно. В нем издревле жили представители самых разных этносов. И у каждой этнической группы были свои праздники. Кто-то в городе да отмечал какой-нибудь праздник: не грузины, так армяне, не армяне, так азербайджанцы, или же русские, евреи, курды, греки, ну и так далее.

Требовать продолжения банкета, как это делал герой культовой комедии Гайдая, в Тифлисе не было нужды. По той простой причине, что праздник не заканчивался никогда. Тбилиси и по сей день воспринимают как город вечного праздника. Поэтому безлюдные в пандемию городские улицы сейчас производят крайне удручающее впечатление.

Подготовка к Новому году

Годовой праздничный цикл открывал Новый год. Это был один из самых ожидаемых, шумных и веселых тбилисских праздников. Подготовку к нему хозяйки обычно начинали загодя.

На Новый год в доме все должно было дышать чистотой. Поэтому в последних числах декабря в тбилисских домах наступал Апокалипсис. Тбилисские женщины с самозабвением уходили в генеральную уборку. Кухонная утварь и посуда сверкали. Постельные принадлежности и ковры тщательно выбивались и вытряхивались.

Немало в эти дни тбилисские женщины проводили время и на базарах, где бойко шла предпраздничная торговля. Новогодний стол предполагал на нем наличие обязательных яств. То был порядок традиционный и оспариванию не подлежащий. Скорее на Эриванскую площадь приземлилась бы летающая тарелка, чем тбилисская домохозяйка пренебрегла бы обычаем готовить на новый год гозинаки. К нему прилагались и другие сладости. Но в вариациях на тему "новогодние лакомства" гозинаки занимал царские позиции.

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Обязательным блюдом тбилисского новогоднего застолья, независимо от этнической принадлежности семьи, была толма. Никто при этом не разбирался, чье же это национальное блюдо. По той простой причине, что этот город был всегда многонациональной семьей. И жили в этой семье, не разделяя кому по праву принадлежит толма, сациви или холодец.

В канун вселенского пира в тбилисских домах пеклись печенья. Назывались на грузинском языке они басилами, в честь святого Василия, праздник которого церковь отмечала 1 января. Басилы пекли в форме человечков. А за компанию с Василием, чтобы ему нескучно было нести вахту украшателя новогоднего застолья, выпекались сладкие хлебцы. Им придавали желаемую форму профессиональных занятий домочадцев.

Еды на Новый год должно быть в доме много. Это у других народов дом может быть полной чашей, а у нас на Кавказе – полный котел, и ни грамма меньше. А уж на Новый год и тем паче, емкости увеличиваются. Стенки холодильников начинают растягиваться, обретая резиновую эластичность. То, что не вмещает холодильный шкаф, принимают в свои объятия балконы. Делается это для того, чтобы дом в новогодние дни выдержал набеги дружеских полчищ.

Новогодняя ночь

В старину был обычай встречать Новый год с открытой дверью. Считалось, что в новогоднюю ночь счастье разгуливает по улицам. Поэтому дверь, какой бы холодной не была погода за окном, должна быть открыта. Нужно было всегда быть готовым ко встрече со счастьем. Завершить бой на кухонном поле за 10 минут до наступления Нового года и доползти до открытой двери в ожидании счастья. Ну, чтобы уж наверняка оно не прошло мимо.

Вообще-то, новогодняя ночь и по сей день сохраняет за собой статус ночи открытых дверей. Когда всех впускают и выпускают только на рассвете, подшофе.

Бытовал в те времена один ритуал, который до сегодняшних дней не дошел. К праздничной ночи на балконе, во дворе дома или в любом другом месте складывались поленья из ивы или орехового дерева. Вместо дров могли быть и хилые веточки дерева. Количество дров должно было соответствовать числу домочадцев. В определенный час, каждый из них брал по полену или ветке и, войдя в комнату, бросал в очаг. Обряд символизировал единство семьи. Чем сегодня укрепляются семейные узы в новогоднюю ночь? То-то и оно, в общем, каждому по полену, и способности дотащить его до печи.

Существовала в те времена еще одна примета. Старший по возрасту в семье брал угли и в ночь Нового года бросал их на пол. И чем больше искр рассыпалось от него, тем богаче сулил быть год.

Из нафталинных, но и поныне действующих традиций остается пальба. Только тогда в новогоднюю ночь стреляли из ружья, а теперь запускают в небо салюты. Отцы семейства и вообще все мужское население города почитали за честь выйти за пределы дома и выстрелить хотя бы раз в воздух. Считалось, что он таким образом разгоняет ведьм, злых духов и нечистую силу.

Обычай новогодней стрельбы вызывал серьезное беспокойство у тбилисской администрации, которая грозными распоряжениями неоднократно пыталась ее остановить. Однако большого успеха полицейские чины в этом деле не добились. Разгоряченные празднеством тбилисцы палили в воздух до самого рассвета. Под эту пальбу заснуть не было никакой возможности.

Хотя о каком сне может идти речь в новогоднюю ночь? Когда счастье по улицам гуляет, а на небесах ум и смекалку раздают. Да-да, так и говорили, в новогоднюю ночь на небесах ум людям раздают. И если счастье еще может подкрасться к тебе спящему, то очередь за мозгами уж точно живая.

А на рассвете нужно было исполнить еще один важный ритуал. На небольшом столике табла укладывали басила, сладости и фрукты. По всем четырем сторонам ставили свечи, отлитые хозяйкой. Хозяин или кто-либо из домочадцев вместе с таблой обходил все комнаты дома. Делалось это для благосостояния в семье.

Первый день календаря

Первый день Нового года бывал заполнен различными обрядами. Так, у армян-ремесленников существовал обычай, согласно которому они, входя в лавку, стукали чем-то о прилавок, кузнецы же трижды били молотом о наковальню – читаем в книге историков Арчвадзе и Волкова "Старый Тифлис".

"Объяснение этого обычая кроется в известном мифологическом сюжете об Артавазде – сыне царя Арташеса, который злыми духами был прикован к горе Масис, – читаем в той же книге. – Весь год Артавазд пытается освободиться из плена. В этом ему помогают две большие собаки, которые грызут цепи, сковывающие Артавазда. К Новому году цепи настолько истончаются, что Артавазд близок к своей цели. Допустить его освобождения нельзя, поскольку озлобленный Артавазд может уничтожить мир. Но от звука ударов кузнечных молотов оковы снова укрепляются. Поэтому, чтобы укрепить цепи Артавазда, под Новый год, а после принятия армянами христианства – по воскресеньям кузнецы трижды ударяют молотом по наковальне".

Первый день календаря был самым знаменательным. В этот день тбилисцы наносили друг другу визиты. Особенно важное внимание уделялось первому визитеру – меквле. Это должен был быть добрый знакомый семьи, искренне расположенный к членам семьи. Переступая порог, меквле желал семье мира, свадеб и рождения детей.

Хотя нет, вначале он стучал три раза в дверь. Хозяева в унисон ему тоже отвечали ему три раза. В итоге, когда "пролагающий след", как дословно переводится с грузинского слово меквле, попадал в дом, он рассыпал по углам жилищ сладости. Пришелец обычно одаривал детей сладостями, в ответ он также получал угощенье. Как правило, гозинаки и обязательно чашу с вином или водкой.

"Традиционно первого января амкары (ремеслянники) являлись к своему устабаши и приносили яблоко с воткнутыми в него серебряными монетами, – читаем в книге. – Своеобразное обыкновение было заведено к тулухчи (водовозы). В первый день Нового года они обходили своих клиентов и вручали им по яблоку. Хозяевам полагалось вернуть это яблоко с воткнутыми в него монетами".

С раннего утра 1 января праздник выплескивался из домов на разукрашенные улицы. Особенно красочно в эти дни выглядели лавки персов, торговавших сладостями. Каждый из хозяев старался украсить лавку наилучшим образом, поразить красочностью и фантастичностью сооружений.

1 января тбилисцы старались обязательно выйти из дома. Мужчины прогуливались по улицам, встречались со знакомыми, женщины по большей части располагались на крышах домов, откуда прекрасно виднелись близлежащие улицы и все мимо проходящие. Музыка, танцы, пение продолжались до самого вечера.

В день Нового года ряд действий подлежал запрету. Так, в этот день ничего нельзя было одалживать, ибо вместе со взятой вещью из дома могло уйти благосостояние. А возвращаясь домой, нельзя было приносить в дом что-либо горькое.

И напоследок

Такие уж люди интересные создания, что радуются каждому наступлению Нового года. А ведь по существу радуемся мы приближению старости и укорачиванию жизни.

Ведь с каждым последующим годом мы отдаляемся от начала нашей жизни и приближаемся к ее концу. Времени на исправление ошибок или переосмысление поступков остается все меньше. Впору плакать, а не радоваться.

Помните эпизод из фильма "Укрощение строптивого", где над сценой из комедийного черно-белого кино с участием Чарли Чаплина, герой Адриано Челентано не смеется, а плачет? Вот приблизительно так и с осознанием сути праздника.

Хотя, с другой стороны, мы ведь радуемся наступлению новой жизни с ее надеждами, верой в будущее. Мы устроены так, что утро у нас мудренее вечера, завтрашний день лучше вчерашнего. И будущий год будет обязательно удачнее прошлого. Поэтому и воспринимаем наступление новогоднего дня, как возможность начать жизнь заново. Так было, есть и будет.

С Новым годом!