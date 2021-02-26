История, которая может стать кинохитом, или Тифлисская сага о борьбе за равноправие

Я знаю, этот сценарий обязательно вырастет в роман. Это не пророчество, а очевидная реальность. И фильм по нему снимут, потому что по-другому нельзя. Этот сюжет просто обречен на экранизацию. И дело даже не в моей пристрастности к этому материалу, с которым я не просто познакомилась, а срослась. А в том, что вся описанная история немного про каждого из нас.

Про молодость, дружбу и любовь. Про преданность принципам и идеалам. И про то, как в одной семье люди разных поколений могут разделять совершенно разные взгляды.

От зарождения до реализации

Автор сценария будущего фильма – публицист, кандидат экономических наук Сергей Ионнесян. Впервые Сергей связался с нашим агентством пару лет назад, после выхода статьи про ограбление банка, произошедшее в Тифлисе на Эриванской площади 13 июня 1906 года.

В своем письме он рассказал, что является потомком одного из непосредственных участников той самой Тифлисской экспроприации. Так называли ограбления, проводимые большевиками и другими революционными партиями для финансирования подпольной деятельности. Выражаясь иными словами, материальная подпитка высоких идей. Для того, чтобы творить большие дела, нужны большие деньги. Вот и выбрали грабители в качестве мишени банк. Только они сегодня квалифицируются как грабители, а тогда считай спонсоры революции, коих мы на своем веку уже навидались достаточно.

Сергей писал, что является внуком Нины Шахпаронянц, которая помогла в тот день укрыть грабителей в подвале одного из сололакских домов. Бабушке его на тот момент было 15 лет. Нина Шахпаронянц выросла в бедной, многодетной семье. Несмотря на тяжелый труд родителей, семья еле сводила концы с концами. Нина училась в классе лучше всех, ей очень хотелось получить образование и стать врачом. И характером вышла не робкого десятка.

Детище Михаила Оганджанова, несгораемый шкаф и ограбление по-тифлисски >>>

А за окном шли смутные времена, когда страну лихорадило от политических стачек, революционных восстаний и идей всеобщего равенства. Пока издалека, но уже дул ветер перемен. Романтическое время. Особенно для подростка, находящегося в нравственном поиске, подростка самостоятельного, решительного и отважного. В общем, передовые идеи упали на благодатную почву и дали всходы в самом скором времени.

К ограблению века Нину привлек не кто иной, как Камо (Семен Аршакочич Тер-Петросян). В нужное время девушка стояла на углу улиц, как и было уговорено, и сопроводила молодых людей – участников экса в один дом, где они отсиделись.

Сергей не просто рассказал тогда всю эту историю в подробностях, но и представил вещественное доказательство участия бабушки в том ограблении. Вечером того же дня Камо подарил Нине николаевский червонец в знак признательности за участие в столь рискованном предприятии. При этом попросил не продавать ни при каких обстоятельствах и передавать по наследству. Так и сделала Нина Шахпаронянц. Теперь эта монета, единственная из уцелевших с того ограбления, хранится у Сергея.

Эта романтическая история участия молодой девушки в одном из самых громких ограблений начала XX столетия и легла в основу сценария, который, как надеется Сергей, заинтересует режиссеров. Ему хотелось бы, чтобы это было кинопродукцией Грузии совместно с другой зарубежной компанией.

Это, пожалуй, один из принципиальных моментов. Ведь именно в Тбилиси разворачиваются события в фильме. Тбилиси – один из главных персонажей этой эпопеи.

Замысел написать сценарий родился у Сергея, как он рассказывает, год назад. Он начал размышлять, вспоминать рассказанное бабушкой, погружаться в тему. История начала обрастать дополнительными деталями, событиями, персонажами.

И, в конце концов, превратилась в трилогию, в которой автор объединил три периода истории: начало XX века – юность и молодость его бабушки Нины Шахпаронянц, собственное детство, проведенное с ней в тбилисском доме, и зрелые годы.

Каждая из частей – это отдельная самостоятельная эпоха, наполненная реальными событиями, колоритными персонажами, известными людьми, предстающими в этом сценарии совершенно с другой, неизвестной стороны.

Основная часть события разворачивается в доме Нины Шахпаронянц на улице Мачабели. Сюда на новоселье к Нине с мужем приходит Лаврентий Берия и дарит люстру, в этот дом захаживает друг семьи, впоследствии репрессированный и расстрелянный Папулия Орджоникидзе, в гостиной этого дома за день до гибели играет в нарды и пьет пиво Камо…

Ожившее прошлое в кадрах

Рассказывать о книге, фильме или его сюжете – занятие сложное и неблагодарное. Лучше все же включить воображение и попробовать представить динамично построенный ряд. Итак, камера, мотор, поехали!..

photo: courtesy of National Archives of Georgia Тифлис. Азиатские портные ряды

Сцена на тбилисском рынке. Тбилиси начала 60-х. Подтянутая, симпатичная женщина ведет за руку маленького мальчика. Заходят на так называемый Солдатский рынок (располагался на Колхозной площади, ныне Орбелиани). Весенний базар пестрит яркими красками, бойкими голосами и дурманящими ароматами.

Наши герои подходят к продавцу клубники. Женщина осведомляется о цене, продавец отвечает: "Три рубля". "Дорого", – говорит Нина Михайловна, главная героиня киноповести. Между ней и продавцом завязывается диалог. И Нина просит газету, которую он держит в руке, передает ее внуку Сереже. И успевает предупредить продавца, что внук не ходит в школу, ему всего пять лет.

Сережа, разгладив газету, неожиданно громким голосом начинает по-детски выразительно читать статью о достижениях тружеников села. Постепенно вокруг собирается народ, находится деревянный ящик, на который водружают ребенка как редкий, достойный пристального изучения экспонат. Люди цокают языками, улыбаются, выражают нескрываемое удивление. Сцена заканчивается тем, что пустое лукошко Нины Михайловны наполняется желанной клубникой, естественно, бесплатно.

Следующий эпизод переносит нас в Тбилиси 2013 года. По центральному проспекту неспешным шагом идет мужчина приятной наружности средних лет. Оказываясь в сквере им. Пушкина, озирается по сторонам, явно в поисках чего-то. И завидев продавца книг – пожилого тбилисца, подходит к нему. Завязывается разговор. Выясняется, что мужчина давно не был в городе своего детства. И за это время многое в городе изменилось. Затем он уточняет, что в этом сквере некогда была могила советского революционера Камо. На что пожилой продавец отвечает ему:

– Исчезло захоронение во времена Звиада Гамсахурдия, когда спешно уничтожались все символы старого коммунистического времени и эпохи.

И тут вспышкой возникает другой эпизод. Тот же сквер, и на месте книжного развала могила с надгробным камнем. К нему приближаются трое. Нина, ее подруга – сестра Камо Джаваира, и худенький мальчик в шортах. В руках у троих цветы. Сереже не терпится попасть в "Детский мир". У него сегодня день рождения, и ему обещали новый велосипед.

– Сережа, положи сюда цветы дяде Камо, почти его память, – говорит бабушка Сережи, обращаясь к внуку. Мальчик в нерешительности смотрит то на одну, то на вторую женщину, то на камень. Наконец подходит и раскладывает пурпурно-красные розы.

Потом бабушка говорит ему, мол, тетя Джаваира – родная сестра этого дяди, который был очень хорошим и добрым человеком, но очень рано погиб. После этих слов бабушка Сережи с застывшим взглядом смотрит на могилу.

– А кто такой этот дядя?

На что бабушка отвечает: "Подрастешь, узнаешь, но день рождения у тебя с ним в один день".

– Нина, пора нам в "Детский мир", купить Сереженьке подарок, – говорит Джаваира. – Дядя Камо хотел, чтобы у всех детей были игрушки, но дети должны обязательно слушаться своих близких и хорошо себя вести.

В другом эпизоде Нина Михайловна ведет по улице внука. И неожиданно останавливается на перекрестке сололакских улиц. И рассказывает внуку, как ровно 60 лет назад стояла на этом месте и исполняла свое первое революционное задание. На экране возникает Тифлис 1907 года. На Эриванской площади хаос. Пару минут назад здесь случилось ограбление.

Камера сверху охватывает площадь, показывая масштабы случившегося. Дым начинает рассеиваться. Лежат убитые охранники, прохожие и лошади, вокруг бегают полицейские, которых становится все больше и больше, подтягиваются высокие чины. Стройная молодая девушка нервно переминается с ноги на ногу на пересечении двух старых, узких улиц.

По всему видно – девушка ожидает кого-то. Наконец появляются и те, кого она должна спрятать, и втроем они идут к Хлебной площади. Девушка то и дело сбавляет шаг. Повсюду облавы, быстрая ходьба может вызвать подозрение. Показывается нужный адрес, и они скрываются в подвале.

Верность идеалам

А режиссер между тем возвращает зрителя в 1967 год. Нина лезет в кладовую за вареньем и достает банку с солью, в которой вот уже 60 лет хранится монета.

– Вот теперь ты знаешь всю историю с этой монетой, которая будет передаваться из поколения в поколение, – говорит Сергею бабушка, пока он вертит в руке золотую монету. – Это историческая реликвия, свидетельство события на Эриванской площади. И мой первый шаг по реализации идеи, которой буду верна до конца жизни. Ты уже большой и сегодня я решила рассказать всю эту историю, чтобы ты стал со временем достойным коммунистом...

Сережа с большим интересом смотрит на бабушку

– А мама знает об этом?

– Ей все это неинтересно.

Мать Сергея была настоящим демократом и считала, что порядок, всеобщее равенство и справедливость должен обеспечивать закон, а не идеи и причуды отдельной партии.

Тем временем из репродуктора доносятся слова диктора: "К приближающейся 50-летней годовщине Великой Октябрьской революции коммунисты братской Грузии взяли повышенные обязательства по сдаче государству овощей и фруктов". В дверь звонят. Сережа бежит в коридор, через минуту появляется сосед Иосиф Майсурадзе.

– Высокие цены на рынке. Когда в середине июня огурцы и картошка столько стоили!? – изрекает сосед.

– Да уж, не напасешься денег, что и говорить, – отвечает Нина.

– Когда же вы с партией коммунизм построите?

– Еще немного осталось потерпеть, и все будет хорошо, – отвечает Нина.

Автор искусно ведет своего зрителя по закоулкам истории. Переплетая срезы времен, персонажей, характеры. И показывая при этом, как стремительно меняется мир и переоценивается история и прошлое.

В одном из эпизодов автор пересказывает один примечательный диалог. Сергей жил и работал некоторое время в Америке. Как-то по чистой случайности он оказался в Чикаго в машине с одним профессором, который по долгу службы изучал это дерзкое ограбление в Тифлисе начала XX века. В ответ на аргумент Сергея, что Камо делал это не ради себя, а ради торжества коммунистической идеи, он ему сказал:

– Насилие не может быть оправданием одной из форм реализации чьих-то идей, в результате чего гибнут люди – это непреложный факт. Рано или поздно, человечество поймет – это вопрос времени, не более того… Есть общечеловеческие ценности, которые должны быть приоритетными во все времена.

Было ли это правильным – ее участие в ограблении, которое повлекло за собой убийство людей? Но, с другой стороны, можно ли говорить об оправданности, когда тебе всего 15? Возраст, когда понятия о добре и зле еще не имеют четких контуров. Но, в отличие от других, Нина Шахпаронянц оставалась до конца верна своим идеалам. И, главное, до конца своей жизни оставалась для Сергея примером принципиальности и веры в идею.