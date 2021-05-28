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Новый клип рэпера Моргенштерна с матом набрал более трех миллионов просмотров за полдня

© photo: Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/news/20210528/251855609/Novyy-klip-repera-Morgenshterna-nabral-bolee-trekh-millionov-prosmotrov-za-poldnya.html

Клип российского рэпера Моргенштерна покоряет сеть - за полдня ролик посмотрели более 3 миллионов раз

ТБИЛИСИ, 28 мая - Sputnik. Pablo - песня, клип на которую 27 мая презентовал рэпер Моргенштерн.

Фанаты рукоплещут, а критики творчества 23-летнего рэпера, как всегда, недовольны нецензурщиной. Но факт остается фактом - исполнитель знает, что такое эпатаж и как повергнуть в шок абсолютно всех.

В клипе Pablo рэпер Моргенштерн преображается в наркобарона. В финале видео появляется надпись "to be continued", и это вовсе не тонкие намеки на продолжение. Перед наркобароном рэпер успел примерить образ клоуна - это амплуа он использовал в клипе Show.

Творчество экстравагантного рэпера всегда сопровождается скандалами и обвинениями в его адрес как за использование обильного мата в текстах, так и за так называемую пропаганду наркотиков.

Лига безопасного интернета уже увидела в нескольких треках с релиза пропаганду запрещенных веществ.

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