Какие машины есть у Моргенштерна? Цена самых роскошных и дорогих авто

Машины репера Моргенштерна – отдельный вид искусства. Это можно сказать лишь взглянув на Instagram блогера. Но не все знают о цене самых роскошных авто

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Популярный российский рэпер и блогер Моргенштерн известен своей эпотажностью, парень любит показать фолловерам свое богатство, в том числе и роскошные автомобили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Первой машиной Моргенштерна стал Mercedes E200, которую он купил за 55 тысяч долларов. Еще тогда на эмоциях он записал клип на песню "Новый Мерин", которая, кстати, по мнению рэпера, его лучшая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Следующим четырехколесным другом в коллекции Моргештерна стал, конечно, Cadillac. Обошелся он ему в 102 тысячи долларов. Видимо, это стало фишкой рэпера – делать песни и клипы про свои авто, ведь трек с одноименным названием "Cadillac" вместе с репером Элджеем, который вышел в июле 2020 года, набрал более 116 миллионов просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Но на этом 23-летний артист останавливаться не стал, теперь в его гараже стоит и золотистый Porcshe 911 Turbo S, примерная стоимость которого 136 тысяч долларов.

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