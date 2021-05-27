Какие машины есть у Моргенштерна? Цена самых роскошных и дорогих авто

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Популярный российский рэпер и блогер Моргенштерн известен своей эпотажностью, парень любит показать фолловерам свое богатство, в том числе и роскошные автомобили.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Первой машиной Моргенштерна стал Mercedes E200, которую он купил за 55 тысяч долларов. Еще тогда на эмоциях он записал клип на песню "Новый Мерин", которая, кстати, по мнению рэпера, его лучшая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Следующим четырехколесным другом в коллекции Моргештерна стал, конечно, Cadillac. Обошелся он ему в 102 тысячи долларов. Видимо, это стало фишкой рэпера – делать песни и клипы про свои авто, ведь трек с одноименным названием "Cadillac" вместе с репером Элджеем, который вышел в июле 2020 года, набрал более 116 миллионов просмотров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Но на этом 23-летний артист останавливаться не стал, теперь в его гараже стоит и золотистый Porcshe 911 Turbo S, примерная стоимость которого 136 тысяч долларов.
Читайте также:
-
Сколько стоит обед в ресторане Моргенштерна: цены и меню Kaif Provenance
-
Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом? Что говорят СМИ
-
Как дошла до жизни такой? Детство Манижи и ее семья
- Победитель "Евровидения-2021" прилюдно оконфузился - видео с финала конкурса
-
Неожиданные факты о семье Манижи: дед певицы был секретным агентом?