Скандал "Евровидения-2021" - Манижу обвинили в плагиате за красный комбинезон

На этот раз на Манижу Сангин напали, обвинив певицу в плагиате: мол, она "украла" сценический лук украинской исполнительницы

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. В Украине обратили внимание на сходство сценического образа Манижи на песенном конкурсе "Евровидение - 2021" и наряда украинской певицы Алины Паш.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Конкурс Евровидение-2021 - певица Манижа (Россия)

Манижу в плагиате обвинил украинский блогер Ваня Рассел. Он отметил, что в комбинезоне и платке на концертах до "Евровидения - 2021" выступала украинская певица Алина Паш. Он также указал, что некогда две исполнительницы должны были даже исполнить совместный трек, но по разным причинам этого дуэта не состоялось.

Между тем пользователи Сети в комментариях отмечают, что наряд, который используют обе девушки, - образ Клепальщицы Роузи. В свое время он был создан для плакатов в США и символизировал сильную и независимую женщину. При этом и Манижа, и Алина Паш были в комбинезонах ярко-красных оттенков, и они больше похожи на тюремные американские робы, которые "не является изобретением ни одной, ни другой".

Манижа Сангин - российская певица с таджикскими корнями, представила страну на конкурсе "Евровидение - 2021". Певица предстала на сцене шоу в большом платье на колесах. Оно было сшито из десятков лоскутков ткани из разных регионов. В ходе номера она резко вышла из платья и осталась в красном комбинезоне. Он и стал "яблоком раздора".

Видео Манижи на песню "Russian Woman" ("Русская женщина") имело громкий успех - ролик стал самым просматриваемым, набрав свыше 10 миллионов просмотров. Кроме того, композиция покорила чарты ITunes 5 стран Европы. Хотя в итоге конкурса Манижа набрала 204 балла, заняв лишь 9-е место.

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