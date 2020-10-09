О чем пишут грузинские газеты: Тбилиси - следующий очаг вспышки коронавируса

Будет ли экономический спад в Грузии больше, чем предполагали, насколько ежегодно будут расти пенсии и станет ли Тбилиси следующим очагом вспышки коронавируса - главные темы в грузинской прессе

Экономический спад в Грузии будет больше, чем ожидалось?

Коронавирус подорвал экономику Грузии. Ущерб настолько велик, что на его восстановление уйдет не меньше года. И это в том случае, если эпидемиологическая ситуация улучшится и жизнь продолжится в обычном ритме, пишет газета "Резонанси".

Декан Кавказской бизнес-школы Сосо Берикашвили говорит, что Грузия сейчас находится в эпицентре экономического кризиса и, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не улучшится, положение еще более ухудшится.

"Как и раньше, пандемия затрагивает более или менее все сектора, поэтому прогноз экономического роста Грузии стал более пессимистичным, чем предполагали международные финансовые институты летом. Например, мы предполагаем, что в этом году спад экономики составит 6%, а в следующем году ВВП вырастет всего на 4%, и это обстоятельство напрямую отразится на благосостоянии населения. Если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не улучшится, ситуация усложнится", - сказал Берикашвили газете "Резонанси".

По его словам, старый экономический кризис еще не закончился.

"Мы еще находимся в середине процесса. Мы даже приблизительно не знаем, когда это состояние может закончиться, неизвестна дата создания вакцины, чтобы делать адекватные прогнозы", - отметил декан Кавказской бизнес-школы.

Он полагает, что этот кризис особенно характеризуется тотальной неопределенностью.

"Мы не знаем, что будет дальше. Все зависит от эпидемиологической ситуации и шагов, предпринятых правительством, то есть как будет подготовлено здравоохранение, будут введены или нет снова ограничения и так далее", - сказал Берикашвили.

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При этом он добавил, что в случае необходимости правительству Грузии будет очень сложно оказать помощь.

"Правительство Грузии в будущем сможет предоставить меньше помощи, чем на начальном этапе. Тогда мы взяли большой долг, но теперь у нас больше нет ресурсов, чтобы получить дополнительные суммы. Следовательно, правительству будет очень сложно оказать помощь", - отметил Берикашвили.

Пенсии в Грузии будут расти ежегодно

С 2021 года пенсия населению пенсионного возраста в Грузии будет увеличиваться ежегодно. Согласно поправкам в Закон "О государственной пенсии", с 1 января в стране предусмотрена прибавка к пенсии минимум на 20 лари. Что будет дальше, точно неизвестно, но если минимальный рост все-таки будет, через два-три года минимальная пенсия достигнет 300 лари, пишет газета "Резонанси".

Грузия - одна из стран, где пенсия довольно низкая, поэтому ее увеличивать всегда приятно. Согласно проекту бюджета на 2021 год, с 1 января пенсия для пенсионеров до 70 лет увеличится на 20 лари и составит 240 лари, а пенсия для пенсионеров от 70 лет увеличится на 25 лари и составит 275 лари.

Доктор экономических наук Ираклий Макалатия говорит, что ежегодное увеличение пенсии на 20 лари возможно в случае сбалансирования различных расходов.

"Повышение на 20 лари, конечно, неплохо, но у нас более 700 тысяч пенсионеров, и прибавка в 20 лари для них увеличивает ежемесячно расходы бюджета на 15 миллионов, что, на первый взгляд, действительно возможно и не является утопией. Понятно, что эти 15 миллионов ежемесячно окажут давление на бюджет, хотя можно свободно профинансировать за счет сокращения государственных и административных расходов", - сказал Макалатия газете "Резонанси".

Экономист считает, что правительство не может отказаться со своих административных и государственных расходов, иначе, в случае сбалансирования этих расходов, можно ежегодно увеличивать пенсию на 20 лари.

"Другой вопрос, насколько эффективным будет повышение пенсии на 20 лари и насколько это улучшит жизнь пожилых людей. Тем более, в условиях высокой инфляции, падения покупательной способности и подорожавшей жизни", - отметил Макалатия.

Тбилиси - следующий очаг вспышки коронавируса

Тбилиси может стать очередным очагом вспышки коронавируса. После Аджарии наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Тбилиси, пишет газета "Резонанси".

По словам врача-инфекциониста Майи Буцашвили, рост числа инфицированных коронавирусом в Тбилиси ожидался.

"Он не мог оставаться отдельно с теми же цифрами. Мы видели, как в Аджарии с конца августа наблюдается тенденция к увеличению случаев инфицирования. Рост числа заболевших будет и в Тбилиси, наверное, это продлится какой-то период, потом стабилизируется и затем уже уменьшится", - сказала Буцашвили газете "Резонанси".

При этом врач-инфекционист отметила, что вводить жесткие регуляции не рекомендуется.

"Многие страны мира уже прошли этот путь, когда у них был строгий карантин. Затем убедитесь, что после строгих регуляций, когда вирус ослабевает и ограничения снимаются, случаи заражения начинают снова расти", - сказала она.

В то же время врач призвала население соблюдать физическую дистанцию и правильно использовать защитные маски.

"Это является решающим фактором. Весной в действительности не так актуально было соблюдать эти правила, как сейчас. Многие люди вокруг нас уже заражены коронавирусом", - сказала она.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"