Как дошла до жизни такой? Детство Манижи и ее семья

Родственники исполнительницы рассказали историю семьи Манижи, начиная от появления девушки на свет в Душанбе и до покорения Москвы

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Музыка в жизни российской певицы Манижи Сангин, которая принесла стране 9 место на песенном конкурсе "Евровидение-2021", появилась с самого детства, а трудолюбие девушки привело ее к заветной мечте – большой сцене. Об этом Sputnik Таджикистан рассказала двоюродная тетя артистки Муаззамахон Умарова.

По словам кузины мамы Манижи, во время гражданской войны в Таджикистане вся семья певицы уехала сначала из Душанбе в Худжанд, а уже потом перебралась в Россию. И хотя родственники Манижи много лет живут далеко друг от друга, связи они не потеряли.

© AFP / KENZO TRIBOUILLARD Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама.

"Мы очень близки, многие думают, что мы с Наджибой (мама Манижи) родные, а не двоюродные сестры. Каждый раз, когда я лечу в Москву или в Канаду к сыну через Москву, непременно остаюсь погостить в их доме", – рассказывает Муаззамахон.

Женщина говорит, что несмотря на редкие встречи, родственники стараются участвовать в жизни друг друга. "Иногда шьем национальную одежду для Манижи, но, конечно, большинство сценических костюмов – это работа ее мамы. Она с молодости овладела мастерством шитья, ведь это ремесло в духе таджикской культуры. Да и сама Манижа сейчас тоже дает советы", – делится собеседница.

В воспитании Манижи важную роль сыграла ее бабушка – Эргаша Сангинова. В детстве малышка много пела и танцевала. О взаимоотношениях родителей Манижи родственница говорит не многое: "Далер (папа Манижи) был из солидной семьи, родом из Самарканда. Его мама работала на киностудии "Таджикфильм". Далер учился в Медицинском университете", – упомянула Муаззамахон.

При этом сама Манижа несколько раз открыто рассказывала о нем, говорила, что папа врач-анестезиолог, в настоящее время живет и работает в Москве. "После развода Наджиба и ее дети жили с матерью и братом Акмалом. Их дом находился на улице Ленина в Душанбе, у дороги, ведущей к центральной мечети, в двухэтажном финском доме. Сейчас эти дома снесли и на их месте стоят новые", – уточнила тетя.

О романтических отношениях Манижи ее двоюродная тетка говорит следующее: "Манижа всегда говорила, что музыка для нее важнее личной жизни и утверждала, что сердечные дела никуда не денутся. Кто знает, может к ее 30-летию как раз и случится важный момент", – с улыбкой заметила родственница.

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