"Дрессирую артистов"- Киркоров показал своего нового друга

Экс-муж Аллы Пугачевой опубликовал новый пост в Instagram и привлек внимание фанатов через неожиданную подпись к фото

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров удивил своих подписчиков в Instagram: артист показал "нового дружка" и спровоцировал критику фанатов.

photo: Sputnik Ekaterina Chesnokova Певец Филипп Киркоров

Звезда шоу-бизнеса вошел в рабочий режим после возвращения с "Евровидения-2021". Протеже продюсера Наталья Гордиенко заняла 13-е место на конкурсе, после чего Киркорова высмеяли на дне рождения Кристины Орбакайте. Но это не мешает Филиппу открывать и "дрессировать" новые таланты.

photo: courtesy of PR NTV Певец Филипп Киркоров

Бывший супруг Аллы Пугачевой показал милый снимок в Instagram, где представил публике своего нового друга - белоснежного пуделя. На фотографии певец взял собаку за лапы и рассмеялся в камеру.

"Обращайтесь - дрессирую артистов, сучек и кобелей. Дорого, звонить директору. Запись на лето открыта", - подписал снимок с парка Киркоров.

View this post on Instagram A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Поклонники сразу же решили прокомментировать публикацию и высказаться о новом друге знаменитости.

"Чем-то похожи"; "Хорошо, что не Дава"; "Вы всех дрессируете, как посмотрю"; "Очень тонко, Филипп"; "А кто это в костюме пуделя?"; "Посмешище", - написали в Сети.

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