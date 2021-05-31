"Дрессирую артистов"- Киркоров показал своего нового друга

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров удивил своих подписчиков в Instagram: артист показал "нового дружка" и спровоцировал критику фанатов.
Звезда шоу-бизнеса вошел в рабочий режим после возвращения с "Евровидения-2021". Протеже продюсера Наталья Гордиенко заняла 13-е место на конкурсе, после чего Киркорова высмеяли на дне рождения Кристины Орбакайте. Но это не мешает Филиппу открывать и "дрессировать" новые таланты.
Бывший супруг Аллы Пугачевой показал милый снимок в Instagram, где представил публике своего нового друга - белоснежного пуделя. На фотографии певец взял собаку за лапы и рассмеялся в камеру.
"Обращайтесь - дрессирую артистов, сучек и кобелей. Дорого, звонить директору. Запись на лето открыта", - подписал снимок с парка Киркоров.
View this post on Instagram
Поклонники сразу же решили прокомментировать публикацию и высказаться о новом друге знаменитости.
"Чем-то похожи"; "Хорошо, что не Дава"; "Вы всех дрессируете, как посмотрю"; "Очень тонко, Филипп"; "А кто это в костюме пуделя?"; "Посмешище", - написали в Сети.
Читайте также:
- "Король" Евровидения: Киркорова высмеяли на дне рождения Орбакайте
- Киркоров рассказал, как его "растоптали на "Евровидении"
- На глазах у мужа: похудевшая Пугачева вышла в свет вместе с Киркоровым
- "Я боюсь темноты" – король российской эстрады Киркоров рассказал о своих страхах
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале