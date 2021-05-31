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"Дрессирую артистов"- Киркоров показал своего нового друга

© photo: Sputnik / Алексей Майшев
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (56)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210531/251886334/Dressiruyu-artistov--Kirkorov-pokazal-svoego-novogo-druga.html

Экс-муж Аллы Пугачевой опубликовал новый пост в Instagram и привлек внимание фанатов через неожиданную подпись к фото

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров удивил своих подписчиков в Instagram: артист показал "нового дружка" и спровоцировал критику фанатов.

Певец Филипп Киркоров
photo: Sputnik Ekaterina Chesnokova
Певец Филипп Киркоров

Звезда шоу-бизнеса вошел в рабочий режим после возвращения с "Евровидения-2021". Протеже продюсера Наталья Гордиенко заняла 13-е место на конкурсе, после чего Киркорова высмеяли на дне рождения Кристины Орбакайте. Но это не мешает Филиппу открывать и "дрессировать" новые таланты.

Певец Филипп Киркоров
photo: courtesy of PR NTV
Певец Филипп Киркоров

Бывший супруг Аллы Пугачевой показал милый снимок в Instagram, где представил публике своего нового друга - белоснежного пуделя. На фотографии певец взял собаку за лапы и рассмеялся в камеру.

"Обращайтесь - дрессирую артистов, сучек и кобелей. Дорого, звонить директору. Запись на лето открыта", - подписал снимок с парка Киркоров.

Поклонники сразу же решили прокомментировать публикацию и высказаться о новом друге знаменитости.
"Чем-то похожи"; "Хорошо, что не Дава"; "Вы всех дрессируете, как посмотрю"; "Очень тонко, Филипп"; "А кто это в костюме пуделя?"; "Посмешище", - написали в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (56)
Теги:
Россия, Филипп Киркоров

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