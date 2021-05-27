"Я боюсь темноты" – король российской эстрады Киркоров рассказал о своих страхах

Король российской эстрады дал откровенное интервью в передаче "Светская жизнь" на "Пятом канале", где рассказал о своих фобиях и о том, как начал седеть

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Никтофобия, то есть боязнь темноты - вот, что действительно пугает короля российской эстрады, а никак не возраст, признался артист. Откровенно о своих страхах известный исполнитель рассказал в передаче "Светская жизнь" на "Пятом канале".

Певец вспомнил и о том, когда и как у него начали седеть волосы. По его словам, до недавнего времени он умудрялся прятать седину, но сегодня уже не скрывает ее. К слову, волосы Киркорова начали седеть, когда он, по собственному признанию, в браке с Аллой Пугачевой хотел выглядеть старше.

Любопытно, что многие считают, что артист носит парики до сих пор. Но Филипп предложил журналистам даже подергать его за волосы, чтобы убедиться — это его собственные седые кудри.

Что касается навязчивых страхов, то никтофобию, по словам певца, от него унаследовал сын Мартин. Мальчик, говорит отец, не может уснуть без света в комнате. Сам же певец засыпает при включенном телевизоре.

А вот сглаза Киркоров не боится: он глубоко верит, что его защищают амулеты и талисманы. А во время выступлений, если вдруг внезапно споткнулся на сцене, то произносит "магическую" фразу — "черт побери".

Есть у артиста особый дар: ему дана способность точно знать, в каких моментах и проектах его ждет успех или, наоборот, неудача, уверен певец. Более того, Киркоров считает, что способен воплощать свои желания и мечты в реальность: "Если чего-то очень хочу, и я в этом не сомневаюсь, у меня это всегда происходит и всегда получается".

Мысли о смерти его также не пугают: "Свой конец знаю очень хорошо. Нет, не страшно. Я просто не знаю, когда, но я знаю, что будет, но не самолет, не моя судьба".

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