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Певица Ани Лорак

"Раздетая" Ани Лорак вдохновилась стилем сестер Кардашьян

© photo: Sputnik / Ekaterina Lyzlova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (63)
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Певица продемонстрировала новый, чувственный образ и спровоцировала реакцию поклонников в Instagram

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Певица Ани Лорак удивила подписчиков в Сети: звезда примерила смелый образ, вдохновленный смелыми сестрами Кардашьян.

Недавно Лорак выпустила новый клип на песню "Раздетая", который снимался на Мальдивах. История развернулась на берегу океана, где молодой фотограф находит свою музу – морскую нимфу. Ролик собрал миллионы просмотров на YouTube и занял первые позиции в чартах, о чем рассказала сама певица под новым снимком в Instagram.

Поклонники порадовались успехам Лорак, но все свое внимание обратили на новый лук звезды – на снимке Ани позировала в крайне эффектном образе.

Золотистое платье звезды, состоящее из короткого лифа, облегающей юбки со шнуровкой и разрезом до бедра, запомнилось всем подписчикам.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Не осталась без внимания и талия Лорак, которая выглядела особенно тонкой благодаря особенной конструкции наряда. Стоит отметить, что именно такие образы предпочитает бывшая жена Канье Уэста – Ким Кардашьян и ее сестры.

"Русалка", "Какая женственная фигура", "Еще одна из рода Кардашьян", "Смелый образ, очень сексуально"; "Ким, это ты?" – прокомментировали в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (63)

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