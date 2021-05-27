"Мыла полы в подъездах" – как мать Манижи смогла прокормить пятерых детей

С финала "Евровидения - 2021" не прошло и недели. А в СМИ попадают все новые истории из биографии российской участницы Манижи. Когда их семья бежала из Душанбе в Москву, ее мама с двумя высшими образованиями пошла в уборщицы, чтобы прокормить пятерых детей

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. После успешного выступления Манижи на "Евровидении - 2021" певица рассказала журналистам о нелегкой судьбе своей большой семьи из Душанбе - особенно о роли в ее жизни мамы Наджибы Усмановой.

Оказывается, по воспоминаниям мамы, девочка встретилась со сложностями сразу при рождении. Новорожденная Манижа едва не умерла и была в коме. Врачи, по словам Усмановой, настоятельно советовали ей отключить от аппаратов новорожденную малышку. Но мать будущей звезды наотрез отказалась. В итоге случилось чудо и девочка выжила.

У Манижи пять братьев и сестер. А мама с папой развелись. Когда девочке было три года, ее семья переехала в Москву — родители бежали от войны из Душанбе. В российской столице Наджиба Усманова, по первому образованию — физик-ядерщик, по второму — психолог, начала мыть полы в подъездах и продавала одежду в переходах, чтобы хоть как-то прокормить пятерых детей.

Мама Манижи, по ее словам, всегда полностью поддерживала и продолжает поддерживать певицу в ее выборе стать звездой. Команда Manizha — это ее мама и сестра Аниса. Мама выступает продюсером, стилистом и модельером дочки. Кстати, певица выступает в сшитых ею костюмах.

Между прочим, не только мама, да и вся семья у Манижи выдающаяся: дедушка певицы Тоджи Усмон — известный таджикский писатель. В его честь названа улица и установлен монумент в Худжанде. А прабабушка была одной из первых женщин в Средней Азии, которая сняла паранджу и заявила, что будет работать. К слову, из-за этого у прабабушки отобрали детей и та очень долго их возвращала.

А бабушка Назигуль Хамраева (кстати, именно ей Манижа посвятила победу на отборе на Евровидение) по профессии психиатр. Вот почему сама Манижа окончила факультет психологии в Российском государственном гуманитарном университете в Москве.

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