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Певица Ольга Бузова

Коммунисты хотят запретить выступления Бузовой в России

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (65)
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Sputnik Грузия
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Поведение светской львицы на концерте не понравилось представителям Коммунистической партии России

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Партия "Коммунисты России" предложила запретить выступления телеведущей и певицы Ольги Бузовой в России после концерта в Волгограде.

В субботу в Волгограде прошла первая часть международного музыкального фестиваля ParkSeason Fest, на котором выступили многие российские поп-исполнители, в том числе и Ольга Бузова.

В соцсетях появились фото и видео, на которых Бузова показывает зрителям средний палец и нецензурно выражается.

"Общественность возмущена поведением певицы на концерте в Волгограде... Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля", - цитирует пресс-служба исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Певица Ольга Бузова
photo: @buzova86 / Instagram
Певица Ольга Бузова

Партия просит Минкультуры и Роскомнадзор запретить концерты Бузовой в российских городах. Малинкович предполагает, что Бузова во время выступления находилось под действием алкоголя, но подтвердить свою догадку он сможет, так как медосвидетельствование могут назначить только представители правоохранительных органов.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (65)

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