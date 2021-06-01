Коммунисты хотят запретить выступления Бузовой в России

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Партия "Коммунисты России" предложила запретить выступления телеведущей и певицы Ольги Бузовой в России после концерта в Волгограде.

В субботу в Волгограде прошла первая часть международного музыкального фестиваля ParkSeason Fest, на котором выступили многие российские поп-исполнители, в том числе и Ольга Бузова.

В соцсетях появились фото и видео, на которых Бузова показывает зрителям средний палец и нецензурно выражается.

"Общественность возмущена поведением певицы на концерте в Волгограде... Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля", - цитирует пресс-служба исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

photo: @buzova86 / Instagram Певица Ольга Бузова

Партия просит Минкультуры и Роскомнадзор запретить концерты Бузовой в российских городах. Малинкович предполагает, что Бузова во время выступления находилось под действием алкоголя, но подтвердить свою догадку он сможет, так как медосвидетельствование могут назначить только представители правоохранительных органов.

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