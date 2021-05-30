"Я чертов гений!" - как прославился 23-летний рэпер Моргенштерн

Популярного российского рэпера называют гением маркентинга, его песни буквально "выстреливают", но не все знают, как юный Алишер прославился и начал свой путь

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн называет себя гением, но как прославился 23-летний артист и как начинал свой творческий путь?

Это сейчас Алишер Валеев известен всей России своей эпатажностью, клипами, которые набирают десятки миллионов просмотров, но начинал Моргенштерн скромно и с финансовой помощью своей матери.

Именно мать стала первым спонсором его YouTube-канала, оплатив микрофон и дав денег на раскрутку. Но до этого Алишер увлекался рэпом, в 12 лет он записал свой первый клип вместе с другом во дворе на песню "Мы выше облаков".

Но интерес к рэпу вскоре заменился интересом к спиртному — с 16-ти лет Алишер, по собственному признанию, страдал от запоев и "пил водку каждый день". Однако, несмотря на это, Моргенштерн окончил школу на "хорошо" и "отлично" и успешно сдал ЕГЭ, а затем поступил в Башкирский государственный педагогический институт.

После Алишер с друзьями увлеклись катанием на скейтборде и стали выкладывать видео с не всегда удачными трюками на YouTube. После отчисления из института за редкую посещаемость и "неприличные видео", артист стал подрабатывать на работах.

Кстати, у Моргенштерна была и рок-группа, которую он собрал из друзей, а в 2017 году завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность: там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.

В 2018-м свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча — худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.

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