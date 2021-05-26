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Моргенштерн на Премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ

Сколько стоит обед в ресторане Моргенштерна: цены и меню Kaif Provenance

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Сколько стоит обед в ресторане Моргенштерна – это вопрос, который очень волнует многочисленную армию поклонников эпатажного рэпера

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Популярный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн не только успешный представитель хип-хоп-культуры страны, но и известный ресторатор. Он владеет заведением KAIF Provenance в самом центре Москве.

Его ресторан KAIF Provenance находится по адресу ул. Большая Дмитровка, 13. Певец открыл его вместе с блогером и владельцем техцентра BMW Янисом Греком.

Певица Лариса Долина и её внучка Саша
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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В целом цены в заведении Моргенштерна для ресторана обычные, может немного дороже среднего. Направление блюд – европейское. В KAIF Provenance, к примеру, можно полакомиться стейком Бювет (от 1 200 рублей), пиццей из фермерских сыров (от 600 рублей), лососем на гриле (от 900 рублей), тартаром из говядины (от 600 рублей), блюдом Том Ям (от 600 рублей) и другими.

Кроме того, в меню ресторана "Кайф провенанс" есть разделы с прямоугольной римской пиццей и морепродуктами, рыбой, мясом, приготовленными на гриле. Барная карта здесь состоит из классических и авторских коктейлей, десятков образцов европейского вина, коллекций крепкого алкоголя.

Фишка ресторана Kaif Provenance – "золотой" бургер. Это классический бургер, где в качестве декора используют пищевое золото. А в числе оригинальных напитков – голубой коктейль с сахарной ватой.

Интересен и дизайн заведения рэпера. Внутри ресторана – живые деревья и растения, наверху – стеклянная купольная крыша, в помещении есть фонтан, просторный зал с открытой кухней, барной стойкой и лаунж-атмосферой.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (16)
Теги:
Моргенштерн

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