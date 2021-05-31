Знак дьявола на лице: какие еще тату есть у рэпера Моргенштерна?

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн известен эпатажными выходками, поэтому никого уже не удивляют татуировки на лице артиста. Однако мы все же расскажем о некоторых из них подробнее.
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Самая известная татуировка Алишера, сразу попадающаяся на глаза, это, конечно, три шестерки над левой бровью. Забавно, что многие видят в ней буквы "GGG", а не цифры. Сам же рэпер рассказывал, что сделал тату на лице, чтобы его никогда не приняли на "обычную, офисную" работу.
Позже Моргенштерн сделал еще одно тату лице – на этот раз ноты, но с другой стороны лица, чуть ниже линии роста волос.
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Мало кто знал, что "Моргенштерн" означает холодное оружие виде металлического шара с шипами. Именно этот шар изображен у рэпера на лице.
Еще у 23-летнего артиста есть тату на шее, где написано "Добро" и "Правда". Шрифт написания этих слов довольно интересный и не относится к какому-либо стилю.
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Самая большая татуировка Алишера изображена на груди. Это целая композиция, куда входит череп, розы, колючая проволока и даже ананас. Татуировка выглядит ярко и выполнена в стиле неотрадишнл.
Левое предплечье занято рисунком из цветов, черепа и ленты, обвивающей эти предметы.
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А на правом предплечье набита гитара в синем пламени, а под ней скейтборд, обхваченный цепью. Эти тату означают увлечения Моргенштерна, ведь в подростковом возрасте он был скейтером и играл в группе.
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