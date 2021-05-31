Знак дьявола на лице: какие еще тату есть у рэпера Моргенштерна?

Три шестерки на лице – это далеко не все тату, который имеет рэпер Моргенштерн, рассказываем подробнее об остальных

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн известен эпатажными выходками, поэтому никого уже не удивляют татуировки на лице артиста. Однако мы все же расскажем о некоторых из них подробнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Самая известная татуировка Алишера, сразу попадающаяся на глаза, это, конечно, три шестерки над левой бровью. Забавно, что многие видят в ней буквы "GGG", а не цифры. Сам же рэпер рассказывал, что сделал тату на лице, чтобы его никогда не приняли на "обычную, офисную" работу.

Позже Моргенштерн сделал еще одно тату лице – на этот раз ноты, но с другой стороны лица, чуть ниже линии роста волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Мало кто знал, что "Моргенштерн" означает холодное оружие виде металлического шара с шипами. Именно этот шар изображен у рэпера на лице.

Еще у 23-летнего артиста есть тату на шее, где написано "Добро" и "Правда". Шрифт написания этих слов довольно интересный и не относится к какому-либо стилю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Самая большая татуировка Алишера изображена на груди. Это целая композиция, куда входит череп, розы, колючая проволока и даже ананас. Татуировка выглядит ярко и выполнена в стиле неотрадишнл.

Левое предплечье занято рисунком из цветов, черепа и ленты, обвивающей эти предметы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

А на правом предплечье набита гитара в синем пламени, а под ней скейтборд, обхваченный цепью. Эти тату означают увлечения Моргенштерна, ведь в подростковом возрасте он был скейтером и играл в группе.

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