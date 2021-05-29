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Моргенштерн пожертвовал 3 млн рублей на лечение ребенка из Тимашевска

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (41)
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Эпатажный музыкант, блогер, бизнесмен и уже благотворитель Моргенштерн показал себя с еще одной неожиданной стороны

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Рэпер Моргенштерн перевел три миллиона рублей на лечение трехлетнего Ильи Худобы из Тимашевска, об этом говорится в сообщении родителей мальчика.

Музыкант пожертвовал деньги для мальчика, который болен спинально-мышечной атрофией второго типа. Лечение стоит более 160 миллионов рублей. По словам родителей, перевод Моргенштерна стал самым большим с начала кампании по сбору средств на лечение ребенка.

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Публикация от 🧬 Илья Худоба 🧬СМА 2 (@smailik_iluwa)

"Спасибо, Моргенштерн! И это восторг, это детская радость, потому что для нас это словно 300 000 000", – говорится в публикации.

Для того, чтобы мальчик поправился, ему необходим укол препарата "Золгенсма", стоимость которого составляет 168 млн руб. В настоящее время собрано 28 млн руб. Укол ребенку необходимо сделать до того, как его вес превысит 13,5 кг. До критической отметки осталось всего 200 граммов, поэтому для мальчика разработали жесткую диету.

В поддержку Ильи Худобы выступил не только популярный рэпер, ранее ребенку помогли музыканты Митя Фомин, Денис Клявер, Александр Буйнов, Сосо Павлиашвили, а также Клим Костин, Александра Скубова и другие.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (41)
Теги:
Моргенштерн

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