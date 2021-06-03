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Моргенштерн

На новой "тачке" и с любимой – так Моргенштерн прибыл сегодня в суд

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (81)
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На заседание суда по делу о пропаганде наркотиков в нескольких песнях Моргенштерна, артист пришел со своей девушкой во всем черном

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн приехал на своем новом голубом "Макларене" в Зюзинский суд Москвы, где сегодня рассмотрят дело о пропаганде наркотиков в песнях "Розовое вино - 2" и "Family".

Сопровождала Моргенштерна его возлюбленная Дилара. Пара нарядилась в строгие черные костюмы. Рэпер пояснил журналистам, что такой траурный наряд отражает всю его печаль по поводу отношения к творчеству сегодня в стране.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Премия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ

"Скорбим по адекватности и восприятию творчества в современной России", – сказал журналистам Моргенштерн.

В суд на артиста подал бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов. Он усмотрел пропаганду запрещенных веществ в двух произведениях рэпера – клипах "Розовое вино - 2" и Family. Сам Моргенштерн уверяет, что ничего предосудительного в его творчестве нет.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) перед церемонией вручения ежегодной премии Человек года 2020
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) перед церемонией вручения ежегодной премии "Человек года 2020"

"Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым", – сказал артист у входа в Зюзинский суд Москвы.

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Теги:
Моргенштерн

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