На новой "тачке" и с любимой – так Моргенштерн прибыл сегодня в суд

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн приехал на своем новом голубом "Макларене" в Зюзинский суд Москвы, где сегодня рассмотрят дело о пропаганде наркотиков в песнях "Розовое вино - 2" и "Family".
Сопровождала Моргенштерна его возлюбленная Дилара. Пара нарядилась в строгие черные костюмы. Рэпер пояснил журналистам, что такой траурный наряд отражает всю его печаль по поводу отношения к творчеству сегодня в стране.
"Скорбим по адекватности и восприятию творчества в современной России", – сказал журналистам Моргенштерн.
В суд на артиста подал бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов. Он усмотрел пропаганду запрещенных веществ в двух произведениях рэпера – клипах "Розовое вино - 2" и Family. Сам Моргенштерн уверяет, что ничего предосудительного в его творчестве нет.
"Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым", – сказал артист у входа в Зюзинский суд Москвы.
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