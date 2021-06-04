"Альфа-банк" доволен рекламной кампанией с рэпером Моргенштерном

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Главный управляющий директор российского "Альфа-банка" Владимир Верхошинский рассказал о бизнес-результатах рекламной кампании с рэпером Моргенштерном.

Оказалось, что за время ее проведения было оформлено 162 тысячи новых цифровых карт, средний возраст новых клиентов – 19 лет. В интервью российскому "Коммерсанту" Верхошинский подчеркнул, что "это уже сейчас хорошие клиенты, а в течение двух-пяти лет работать с ними станет еще выгоднее".

© photo: Sputnik / Maxim Blinov Моргенштерн на Музыкальной премии Top Hit

В рамках кампании рэпер снял для "Альфа-банка" клип, который, по информации компании, привлек около 25 тысяч заявок. Позже банк назначил Моргенштерна директором по работе с молодежью. Ему была поставлена цель – привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Моргенштерн на Музыкальной премии "Жара Music Awards"

Помимо этого Моргенштерн выложил на своем YouTube-канале несколько видео о своей работе в компании. По словам Верхошинского, благодаря видео, в которых показана работа банка изнутри, сотрудникам HR стало проще привлекать новых талантов в "Альфа-банк".

© photo: Sputnik / Maxim Blinov Моргенштерн на Музыкальной премии Top Hit

Директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-банка" Алексей Гиязов рассказал Sostav, что проект с Моргенштерном завершен, и компания готовится запустить новый. Гиязов отметил, что банк и дальше будет продолжать сотрудничество с инфлюенсерами.

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