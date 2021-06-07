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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Когда Моргенштерн "кончится"? Рэпер сделал скандальное заявление

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
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Моргенштерн попросил слушателей не признавать его и продолжать ненавидеть – зачем он это сделал, читайте в нашем материале

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн сказал, при каком условии может "кончиться Моргенштерн".

В прямом эфире, который он вел из больницы, артист поговорил с подписчиками на разные темы. В том числе и о двух новых альбомах "Million Dollar: Business" и "Million Dollar: Happiness", которые набрали около 90 миллионов прослушиваний.

По словам рэпера, ему немного не по себе от того, что практически все похвалили альбомы. Объяснил Моргенштерн это тем, что привык, что его всегда критикуют, когда он чувствует негатив в свою сторону.

"А этот альбом всем зашел, и это меня немного пугает, потому что когда настанет тот момент, когда Моргенштерна признают все – Моргенштерн кончится. Потому что единственное, что меня сейчас побуждает меня "рвать" и лезть наверх – это мой комплекс доказать всем, что я лучший. Я недавно это понял", – сказал рэпер, попросив не признавать его и продолжать ненавидеть.

Говоря о своих альбомах, артист также отметил, что практически никто не понял действительный смысл и концепцию пластинок. Рэпер предположил, что вина тому имидж, который мешает людям думать глубже о творчестве Моргенштерна, а не принимать его поверхностно.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
Теги:
Моргенштерн

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