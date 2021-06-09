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Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

Моргенштерн продает котят по тысяче долларов

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (114)
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Sputnik Грузия
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Рэпер Моргенштерн продолжает продвигать свое творчество, шокируя своим эпатажем и смелыми экспериментами

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Моргенштерн собирается продать по тысяче долларов котят от кошки, снимавшейся в его клипе на песню Cadillac.

На своей Instagram-странице Алишер выложил сторис, где предлагает подписчикам купить котят от кошки, которая снялась в клипе на песню Cadillac, записанную совместно с рэпером Элджеем.

Моргенштерн не скрывает своей любви к деньгам и роскоши. 23-летний рэпер часто делает дорогие покупки, украшения и автомобили, которых в России единицы. Видимо поэтому рэпер не упустил шанса заработать и в данном случае.

Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, стал набирать популярность в 2017 году, когда завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность: там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.

В 2018 году в свет вышел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.

Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (114)
Теги:
Моргенштерн

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