"Ревва-лучший": девушка Моргенштерна унизила его обидчика

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина удивила всех поклонников – инстадива публично высмеяла обидчика своего возлюбленного.

Моргенштерн стал гостем нового выпуска шоу "Вечерний Ургант", куда приехал вместе со своей избранницей. Дилара поддерживала возлюбленного из зала, в то время как певец беседовал с Иваном Ургантом. Перед тем, как рэпер сел на диван, ведущий рассказал о скандале на премии "МУЗ-ТВ": Александр Ревва обошел Моргенштерна в номинации "Лучший исполнитель", после чего рэпер пожелал ему "подавиться тарелкой".

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Моргенштерн вошел в студию под песню Реввы "Алкоголичка" и даже станцевал импровизированный танец. В этот момент 21-летняя Дилара решила "добить" обидчика бойфренда и подняла вверх постер "Ревва лучший", вызвав смех зрителей.

После музыкант рассказал о проблемах со здоровьем и напомнил, что появился на премии, несмотря на то, что не мог ходить. Он верил, что заберет несколько номинаций.

"Да, я был уверен, что заберу все 4 награды. Да, возможно в некоторых категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков – лучший исполнитель? Кажется, что всем очевидно, кто был лучшим", – заявил певец.

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