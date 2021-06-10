"Делаете меня только популярнее" – Моргенштерн обратился к хейтерам

Его кругом ругают, критикуют, цитируют, завидуют и прославляют – за это рэпер и благодарен слушателям

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн на шоу "Вечерний Ургант" обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество.

В гостях у Ивана Урганта Моргенштерн рассказал о самых последних новостях: о премии Муз-ТВ, о своих проблемах со здоровьем, а также о суде, который он проиграл.

Рэпера обвинили в пропаганде наркотиков в нескольких треках – его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

"Обращаюсь к старшему поколению – вы добились своего, Моргенштерна наказали, поэтому с этим я вас поздравляю! Но хочу сказать... Если кто-то хочет повоевать со мной, и запретить мое творчество – вы же делаете меня только популярнее", – сказал артист.

Моргенштерн уверен, что артисты, которых пытались запретить были всегда, однако ни к чему хорошему это не приводило. Вместо этого, Алишер призвал воспитывать своих детей, "чтобы они правильно воспринимали мою музыку". В завершении Моргенштерн отметил, что благодарен им за бесплатную рекламу.

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