Девушка Моргенштерна: что известно об избраннице рэпера Диларе Зинатуллиной

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. В клипах российского рэпера Моргештерна часто можно увидеть в компании красивых девушек, однако все знают, что его сердце занято Диларой Зинатуллиной. Рассказываем о девушке подробнее.

Дилара до отношений с рэпером и расставание

Дилара Зинатуллина родилась 29 марта 2000 года в Уфе. О детстве девушки известно не очень многое – только то, что она имеет младшую сестру и хорошо училась в школе.

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В Сети популярны подборки фотографий, какой Дилара была до и после отношений с Моргенштерном, говоря о том, что рэпер ее сильно изменил. Глядя на старые фото видно, как Дилара из скромной старшеклассницы превратилась в раскрепощенную девушку.

Однако в действительности все было не так. По рассказам Дилары, проблемы в школе у нее начались после девятого класса, который она, кстати, закончила с отличием. Девушка погрузилась в молодежные тусовки, на одной из которых и познакомилась с Моргенштерном в 2017 году.

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Дилара говорила, что получает высшее образование в одном из башкирских вузов, который выбрали ее родители, но делает это, проживая в Москве, пока позволяет режим дистанционного обучения. Однако точной специальности она не назвала, сказав, что это связано с нефтью.

В 2019 году пара рассталась, Дилара сама рассказала об этом в видео на YouTube. Тогда Моргенштерн не только погрузился в карьеру, но и захотел свободных отношений, от чего девушка отказалась. Рэпер не хотел романов на стороне и обманывать девушку, поэтому стал инициатором расставания. Примерно через год пара воссоединилась.

Чем сейчас занимается?

В период отношений с Моргенштерном девушка набрала подписчиков в соцсетях, расставание же только добавило ей популярности. К апрелю 2021 года Instagram Дилары накопил 2 миллиона подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДилАра (@influesii)

Девушка любит размещать как романтические, откровенные, так и юмористические посты. Кроме Instagram Дилара небезуспешно покоряет ТикТок – там у нее тоже более 3 миллионов подписчиков.

Еще Дилара выпустила свой мерч, на одежде написано "Дилара соска".

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