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"Друзей приведу": Киркоров с иронией высказался о спектакле Бузовой

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (145)
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"Поп-король" пожаловался, что пропустил громкую премьеру "Чудесного грузина", но пообещал прийти на спектакль

ТБИЛИСИ, 14 июн - Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров иронично пообещал посетить спектакль с Ольгой Бузовой – об этом он написал под постом актера Станислава Садальского.

Киркоров полностью отдался конфликту с экс-продюсером Лободы Нателлой Крапивиной, и пропустил громкую театральную премьеру – новый спектакль про Иосифа Сталина с Бузовой в главной роли.

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Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Но любопытный певец все же дал обещание посетить постановку и не в одиночестве. О своем плане Киркоров рассказал в комментариях под фотографией актера Садальского в Instagram, где тот позировал на премьере "Чудесного грузина".

"В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да еще и друзей приведу. Если найдем билеты", – иронично заметил король поп-сцены.

Поклонники оценили тонкий юмор Киркорова и отметили, что под "друзьями" Филипп имел ввиду бывшего парня Бузовой – блогера Даву, которого подозревают в романтических отношениях с артистом.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (145)
Теги:
Ольга Бузова, Станислав Садальский, Филипп Киркоров, Давид Манукян (Дава)

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