"Друзей приведу": Киркоров с иронией высказался о спектакле Бузовой

ТБИЛИСИ, 14 июн - Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров иронично пообещал посетить спектакль с Ольгой Бузовой – об этом он написал под постом актера Станислава Садальского.
Киркоров полностью отдался конфликту с экс-продюсером Лободы Нателлой Крапивиной, и пропустил громкую театральную премьеру – новый спектакль про Иосифа Сталина с Бузовой в главной роли.
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Но любопытный певец все же дал обещание посетить постановку и не в одиночестве. О своем плане Киркоров рассказал в комментариях под фотографией актера Садальского в Instagram, где тот позировал на премьере "Чудесного грузина".
"В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да еще и друзей приведу. Если найдем билеты", – иронично заметил король поп-сцены.
Поклонники оценили тонкий юмор Киркорова и отметили, что под "друзьями" Филипп имел ввиду бывшего парня Бузовой – блогера Даву, которого подозревают в романтических отношениях с артистом.
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