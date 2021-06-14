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"Шандарахнем-шахматнем?!" – Кушанашвили предложил себя Ольге Бузовой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (141)
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Предложил помощь и поддержку – как успокоил Ольгу Бузову после нападок и личных неудач популярный телеведущий Отар Кушанашвили

ТБИЛИСИ, 14 июн - Sputniik. Скандально известный телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что готов стать близким человеком для Ольги Бузовой на фоне скандала вокруг ее роли в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе.

"Можешь приехать ко мне на день рождения. Шандарахнем, шахматнем с тобой. Я тебе расскажу, чем я отличаюсь от Давы, вернее покажу", – обратился он к артистке в своем шоу "Каково!?" на YouTube.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Ольга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"

Ольга Бузова уже полгода находится в статусе свободной женщины. Кушанашвили признался, что свое мнение о телеведущей он поменял после ее участия в нашумевшем спектакле "Чудесный грузин" и заявил, что его очень беспокоит состояние Бузовой после расставания с рэпером Давой.

По его мнению, все неудачи в личной жизни от неправильных установок, и Ольга должна вместо молодых кавалеров выбирать в партнеры опытных мужчин.

Бузова пока никак не отреагировала на предложение Кушанашвили. Но развязки ждать недолго – день рождения, на который она получила приглашение, уже 22 июня. Кушанашвили исполнится 51 год.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Ольга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"

Дебютное выступление Бузовой в качестве театральной актрисы состоялось во МХАТе им. Горького на прошлой неделе. Она исполнила роль кабаре-герл и шпионки, которая пела дореволюционные песни в постановке "Чудесный грузин" про молодость Иосифа Сталина. Игра Бузовой получила неоднозначные оценки, вплоть до того, что 35-летнюю певицу обвинили в "переписывании культурного кода" россиян.

Тем временем Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на собственные источники сообщило, что МХАТ намерен заключить новый контракт с Бузовой, после того, как премьера прошла при полном зале. По предварительной информации, Бузова вновь может сыграть певицу кабаре Беллу Шанталь, спасающую молодого Сталина, в сентябре этого года.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (141)
Теги:
Россия, Иосиф Сталин, Ольга Бузова

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