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Певица Ольга Бузова

Ведущая Елена Летучая раскритиковала МХАТ за спектакль с Ольгой Бузовой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokov
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210607/251957434/Veduschaya-Elena-Letuchaya-raskritikovala-MKhAT-za-spektakl-s-Olgoy-Buzovoy.html

Новое амплуа певицы и телеведущей Ольги Бузовой на театральных подмостках, похоже, обрадовало не всех

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Ведущая Елена Летучая раскритиковала МХАТ за то, что в спектакле сыграет Ольга Бузова.

"Совсем зрителя не уважают! Кто на нее пойдёт смотреть?" — написала Летучая в комментариях под постом в Instagram.

Скиншот комментариев Елены Летучей под постом Ольги Бузовой в Инстаграм
photo: Buzova86 / Instagram
Скиншот комментариев Елены Летучей под постом Ольги Бузовой в Инстаграм

Бузова ответила лично, спросив, в каком театре служит Летучая, и добавив, что ведущая пиарится за счет ее фамилии.

Бузова, напомним, сыграет роль Беллы Шанталь в спектакле про молодого Сталина. По словам пресс-секретаря МХАТа, у Бузовой одна из ключевых ролей — по пьесе она спасает будущего руководителя СССР.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (107)
Теги:
Ольга Бузова

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