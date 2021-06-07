Ведущая Елена Летучая раскритиковала МХАТ за спектакль с Ольгой Бузовой

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Ведущая Елена Летучая раскритиковала МХАТ за то, что в спектакле сыграет Ольга Бузова.
"Совсем зрителя не уважают! Кто на нее пойдёт смотреть?" — написала Летучая в комментариях под постом в Instagram.
Бузова ответила лично, спросив, в каком театре служит Летучая, и добавив, что ведущая пиарится за счет ее фамилии.
Бузова, напомним, сыграет роль Беллы Шанталь в спектакле про молодого Сталина. По словам пресс-секретаря МХАТа, у Бузовой одна из ключевых ролей — по пьесе она спасает будущего руководителя СССР.
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