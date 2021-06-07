Ведущая Елена Летучая раскритиковала МХАТ за спектакль с Ольгой Бузовой

Новое амплуа певицы и телеведущей Ольги Бузовой на театральных подмостках, похоже, обрадовало не всех

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Ведущая Елена Летучая раскритиковала МХАТ за то, что в спектакле сыграет Ольга Бузова.

"Совсем зрителя не уважают! Кто на нее пойдёт смотреть?" — написала Летучая в комментариях под постом в Instagram.

photo: Buzova86 / Instagram Скиншот комментариев Елены Летучей под постом Ольги Бузовой в Инстаграм

Бузова ответила лично, спросив, в каком театре служит Летучая, и добавив, что ведущая пиарится за счет ее фамилии.

Бузова, напомним, сыграет роль Беллы Шанталь в спектакле про молодого Сталина. По словам пресс-секретаря МХАТа, у Бузовой одна из ключевых ролей — по пьесе она спасает будущего руководителя СССР.

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