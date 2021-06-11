Не попала в ноты: Бузова рассказала о своем дебюте в театре

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Российская ведущая и певица Ольга Бузова поделилась эмоциями от работы в театре – звезда "Дома-2" рассказала о своем дебюте в спектакле про Сталина.

Сегодня во МХАТе состоится самая громкая премьера лета – в спектакле "Чудесный грузин" на сцене появится Бузова. Закрытый показ для родных и прессы состоялся еще 10 июня, и перед его началом СМИ смогли переговорить с главной звездой, которая играет роль Бэллы Шанталь.

В своем интервью Бузова рассказала о своем дебюте в театре и призналась, что всегда хотела раскрыться как актриса и певица. Вот почему она много репетировала и практически жила в театре последний месяц. Также Бузова отметила, что перестала реагировать на критику и хейтеров.

"Вот сейчас напишут, что Бузова не попадает в ноты. Так вот, моя Бэлла специально не попадает в ноты, так как она не певица, она – шпионка", – заявила звезда.

Хейтеров позабавило такое признание и в Сети отметили, что Бузова умело "замаскировала" отсутствие таланта.

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