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Солистка группы А-Студио Кети Топурия. Музыкальная премия Жара Music Awards

"Мамина копия": Кети Топурия устроила дефиле с маленькой дочкой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (147)
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Sputnik Грузия
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Солистка группы A’Studio поделилась незабываемыми кадрами со своей наследницей и умилила поклонников

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия растрогала фанатов: звезда устроила дефиле с пятилетней дочкой Оливией, которая растет копией своей мамы.

Звезда A’Studio - мама двоих детей. Старшую Оливию певица родила от предпринимателя Льва Гейхмана, но девочка так и не смогла сохранить брак родителей и они развелись. Через несколько лет Топурия вышла замуж за белоруса Льва Деньгова и родила ему сына Адама. Все свое время Кети посвящает детям, о чем рассказывает в своем блоге.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

На этот раз Топурия устроила модный показ с дочкой: новая фотосессия в Instagram умилила всех поклонников певицы.

Малышка позировала^ как настоящая модель, демонстрируя красивые наряды - одна и вместе со своей мамой.

Поклонники порадовались редкому шансу увидеть девочку и сделали множество комплиментов в ее сторону. "Модница, вся в маму"; "Будущая модель"; "Мамина копия"; "Очень похожи"; "Красивые девочки", - написали фанаты.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (147)
Теги:
Кети Топурия

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