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Кети Топурия

Кети Топурия приготовила хачапури и посетовала на то, что не может похудеть

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
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В новом интервью Ляйсан Утяшевой солистка группы A’Studio рассказала о неожиданных последствиях вторых родов

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия посетовала на сложности похудения после рождения сына: со слов артистки, в этом виноваты гормоны.

34-летняя Топурия стала приглашенной гостьей нового выпуска шоу Ляйсан Утяшевой - "Дерзкая готовка". Знаменитые красавицы приготовили любимое блюдо грузинки Кети - хачапури по-аджарски, и поговорили про личное.

Родившая во второй раз Топурия посетовала на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться после рождения сына.

Во время второй беременности Топурия набрала лишние килограммы, но избавиться от них оказалось очень не просто. Первые 14 ушли молниеносно, а после вес встал.

"После родов я начала питаться правильно и пила много воды. Но лишние килограммы так и не уходят. А все из-за гормонов", - поделилась звезда.

Также Топурия рассказала, что у нее было много молока и в первый, и во второй раз, но детей она кормила только две недели, так как у нее была очень высокая температура.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (150)
Теги:
Кети Топурия

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