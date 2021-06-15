Кети Топурия приготовила хачапури и посетовала на то, что не может похудеть

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия посетовала на сложности похудения после рождения сына: со слов артистки, в этом виноваты гормоны.
34-летняя Топурия стала приглашенной гостьей нового выпуска шоу Ляйсан Утяшевой - "Дерзкая готовка". Знаменитые красавицы приготовили любимое блюдо грузинки Кети - хачапури по-аджарски, и поговорили про личное.
Родившая во второй раз Топурия посетовала на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться после рождения сына.
Во время второй беременности Топурия набрала лишние килограммы, но избавиться от них оказалось очень не просто. Первые 14 ушли молниеносно, а после вес встал.
"После родов я начала питаться правильно и пила много воды. Но лишние килограммы так и не уходят. А все из-за гормонов", - поделилась звезда.
Также Топурия рассказала, что у нее было много молока и в первый, и во второй раз, но детей она кормила только две недели, так как у нее была очень высокая температура.
Читайте также:
-
"Какой мужчина": Кети Топурия показала редкий снимок с красавцем-мужем
-
Вы не поверите: Кети Топурия показала фигуру после родов и шокировала сеть
-
"Некрасивые ноги": фото Топурия в коротком пиджаке вызвало неоднозначную реакцию фанатов
-
"Как тяжело быть богатой" - поклонники не оценили образ Топурия после декрета