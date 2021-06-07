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Моргенштерн на Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

Чем болеет Моргенштерн? Инвалидное кресло и передозировки

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Наркотики, алкоголь, гулянки – рассказываем, как отвязный рэпер Моргенштерн взялся за ум и свое здоровье

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн, несмотря на молодой возраст, успел попробовать наркотики, чуть не умереть, завязать, а позже узнать о проблемах со здоровьем.

Передозировка

Известно, что Моргенштерн был неравнодушен к алкоголю и наркотическим средствам с раннего возраста. В интервью с Юрием Дудем артист признался, что длительное время сидел на порошках и галлюциногенах.

Хип-хоп звезда России Моргенштерн
photo: Morgen_Shtern / Instagram
Хип-хоп звезда России Моргенштерн

По словам артиста, он завязал с запрещенными веществами. Поменять решение ему помог случай, который едва не закончился трагически. У Моргенштерна была передозировка.

"Я почувствовал, как это меня убивает. Недавно у меня случился первый передоз. Вызвал капельницу. Врач сделала все замеры и сказала: "У тебя сейчас, наверное, сердце встанет". Скорая откачивала", – поделился рэпер в интервью.

После этого случая, артист взялся за себя – исключил спиртное, начал заниматься спортом и погрузился в карьеру.

Проблемы со здоровьем дают о себе знать

Однако, несмотря на попытки вести здоровый образ жизни, проблемы со здоровьем все же дают о себе знать. Несколько дней назад артиста госпитализировали в больницу с подозрением на камни в почках.

В прямом эфире Instagram рэпер рассказал, что его мучали боли, и ему даже тяжело ходить. Поэтому его девушка Дилара помогала перевозить на коляске. Так он, кстати, и приехал на музыкальную премию Муз-ТВ.

"Давно не болел. Это так отвратительно... Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то все остальное... вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль", – сказал Алишер Валеев.

Музыкант призвал подписчиков правильно питаться, не употреблять наркотики и спиртное. Алишер также отметил, что теперь не сможет "рок-н-роллить" как прежде, и у него появился повод вести здоровый образ жизни.

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Темы:
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Теги:
Наркотики, рэп, Россия, Моргенштерн

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