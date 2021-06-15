Кети Топурия отпраздновала день рождения дочери в Грузии

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия отметила день рождения дочери Оливии в Грузии.
Топурия опубликовала пост с поздравлением дочери с шестилетием и выложила две фотографии с красочного праздника.
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"Шесть лет назад в моей жизни появилась эта девочка, шесть лет назад я стала мамой, шесть лет назад она сделала меня такой счастливой! И я безумно благодарна, что ты выбрала меня. Будь счастливой и здоровой, и знай, что мама всегда рядом! С днем рождения, моя жизнь!" – написала Топурия.
Несмотря на то, что геолокация певицы на фотографиях не указана, поклонники могли догадаться, что Топурия находится именно в Грузии, так как продюсер Нато Дубадзе на своей Facebook-странице выложила фото с певицей, подписав: "Она приехала".
ჩამოვიდაა🙌💜Опубликовано Nato Dumbadze Вторник, 15 июня 2021 г.
Стоит отметить, что Топурия и раньше отмечала день рождения дочери в Грузии, а именно в Цхнети, где у нее есть дом. Можно предположить, что торжество и на этот раз прошло там же.
Оливия родилась в браке Топурия и бизнесмена Льва Гейхмана. Пара поженилась в 2013 году, но развелась спустя четыре года – в 2017 году.
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