Александр Ревва назвал Моргенштерна червяком

Скандал между Александром Реввой и Моргенштерном начался на премии Муз-ТВ, когда тарелку "Лучший исполнитель" получил Артур Пирожков, а не Алишер

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Российский шоумен и исполнитель Александр Ревва назвал популярного рэпера Моргенштерна червяком, "которому что-то отрубили".

Инцидент между Александром Реввой и Моргенштерном начался на премии Муз-ТВ, когда тарелку "Лучший исполнитель" получил Артур Пирожков (сценический герой Реввы), а не Моргенштерн, как он этого ожидал. Тогда Алишер потребовал опубликовать результаты голосования, но ему отказали.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"Победа – это не тарелка, победа у того, кого запомнят, а запомнят сегодня меня! Все и так знают, кто здесь лучший!" – сказал Моргенштерн. Сам Ревва тогда ничего не прокомментировал, но поговорил об инциденте в интервью.

Артист отметил, что не ожидал того, что выиграет, для него номинация уже была признанием. Однако на Алишера он зла не держит, говоря, что не тратит энергию и время на обиды.

"Моргенштерн как червяк… Червячок, которому что-то отрубили, а он колыхается и это нормально для него. Я просто уверен, когда Алишер был еще в зародыше, он лет десять назад смотрел выступления Артура Пирожкова. Тогда это был контент 18+: телочки, секс и все в этом духе. После этого внутри у него зародился поганенький микроб, который начал его пожирать изнутри. Когда же я понял, что любим детьми от трех лет, то сразу убрал всю эту грязь, всех этих телочек, спрятав сексуальность внутрь и оставив лишь легкую иронию, любовь, свет, добро", – сказал Ревва в интервью Экспресс газете.

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