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Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин

Смешное видео: звезда Little Big Ильич прошел проверку "на верность"

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (170)
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Sputnik Грузия
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В видеоролике звезда TikTok Аня Pokrov решила проверить музыканта и продефилировала перед ним в очень короткой юбке

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Солиста группы Little Big Илью Прусикина проверили на верность – смешной ролик вызвал ажиотаж в соцсетях.

Звезды Little Big – Ильич и Соня Таюрская недавно подтвердили свои отношения и с тех пор радуют фанатов совместными фото, видео и другим интересным контентом. На этот раз вместо романтичных публикаций влюбленные поделились смешным видео со звездой ТikTok Аня Pokrov.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Таюрская и Прусикин приехали в гости к звездам TikTok-объединения – Dream Team House. Молодые люди живут в одном доме и часто зовут к себе знаменитых артистов. Встретила звезд Pokrov, которая и поделилась видео.

По сюжету шуточного ролика, Илья не может отвести глаз от Анны, которая спускается по лестнице в коротком мини.

Музыкант засмотрелся на стройные ноги блогера, но Таюрская быстро увела бойфренда от "соблазнительницы". В это время Прусикин резко очнулся и понял свою ошибку.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (170)
Теги:
Софья Таюрская, Little Big

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