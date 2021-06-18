За что Моргенштерн получил пирогом в лицо от Клавы Коки

Фрукты, сладости и тысячи просмотров – как отметили свой внушительный музыкальный рекорд Моргенштерн и Клава Кока

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн получил пирогом в лицо от певицы Клавы Коки – так они отметили 100 миллионов просмотров на совместный клип.

Модные артисты собрались, чтобы отметить успех совместной песни, сидя в ресторане. Сначала они чокнулись пустыми бокалами. После этого Клава Кока и Моргенштерн встали на фоне воды, девушка держала ягодный торт.

Моргенштерн открыл рот, собираясь ловить торт с ягодами. В результате Кока размазала крем по лицу артиста, а почти все ягоды упали на землю. Алишер попытался укусить хотя бы корж, но певица вновь запустила в него торт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Затем молодые звезды устроили фотосессию с остатками торта. После этого Моргенштерн встал на колени и умылся водой из реки.

Отметим, что совместный клип Моргенштерна и Клавы Коки был опубликован на YouTube в декабре 2019 года.

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