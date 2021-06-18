07:32 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

За что Моргенштерн получил пирогом в лицо от Клавы Коки

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (174)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1f/251886160.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210618/252052605/Za-chto-Morgenshtern-poluchil-pirogom-v-litso-ot-Klavy-Koki.html

Фрукты, сладости и тысячи просмотров – как отметили свой внушительный музыкальный рекорд Моргенштерн и Клава Кока

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн получил пирогом в лицо от певицы Клавы Коки – так они отметили 100 миллионов просмотров на совместный клип.

Модные артисты собрались, чтобы отметить успех совместной песни, сидя в ресторане. Сначала они чокнулись пустыми бокалами. После этого Клава Кока и Моргенштерн встали на фоне воды, девушка держала ягодный торт.

Моргенштерн открыл рот, собираясь ловить торт с ягодами. В результате Кока размазала крем по лицу артиста, а почти все ягоды упали на землю. Алишер попытался укусить хотя бы корж, но певица вновь запустила в него торт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Затем молодые звезды устроили фотосессию с остатками торта. После этого Моргенштерн встал на колени и умылся водой из реки.

Отметим, что совместный клип Моргенштерна и Клавы Коки был опубликован на YouTube в декабре 2019 года.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (174)
Теги:
Россия, Моргенштерн

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Грузии требуют улучшить условия труда для жителей страны - видео
В Грузии требуют улучшить условия труда для жителей страны - видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться