За что Моргенштерн получил пирогом в лицо от Клавы Коки

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн получил пирогом в лицо от певицы Клавы Коки – так они отметили 100 миллионов просмотров на совместный клип.
Модные артисты собрались, чтобы отметить успех совместной песни, сидя в ресторане. Сначала они чокнулись пустыми бокалами. После этого Клава Кока и Моргенштерн встали на фоне воды, девушка держала ягодный торт.
Моргенштерн открыл рот, собираясь ловить торт с ягодами. В результате Кока размазала крем по лицу артиста, а почти все ягоды упали на землю. Алишер попытался укусить хотя бы корж, но певица вновь запустила в него торт.
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Затем молодые звезды устроили фотосессию с остатками торта. После этого Моргенштерн встал на колени и умылся водой из реки.
Отметим, что совместный клип Моргенштерна и Клавы Коки был опубликован на YouTube в декабре 2019 года.
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