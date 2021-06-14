08:49 14 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Кто воспитал Моргенштерна: все о маме скандального рэпера

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (139)
159 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251926891.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210614/251994192/Kto-vospital-Morgenshterna-vse-o-mame-skandalnogo-repera.html

Скандальный рэпер Моргенштерн нечасто делится воспоминаниями о своих родителях, но вот о маме, бывает, тепло вспоминает. Рассказываем, кто родил и воспитал Моргенштерна

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Моргенштерн – фигура известная в России благодаря своему творчеству и эпатажной натуре, однако о маме, которая воспитала Алишера, известно не так много.

О родителях и семье самого эпатажного российского рэпера в Сети не так много информации. Известно, что маму Моргенштерна зовут Марина, практически всю жизнь она жила в Уфе. Интересно, что фамилия Моргенштерн принадлежит родителям Марины.

Марина – в прошлом независимая бизнесвумен. До недавнего времени она имела крупную сеть цветочных салонов в Уфе. Предпринимательница даже поставляла цветы для государственных учреждений по госзакупкам. Кроме того, говорили и о недвижимости как жилой, так и коммерческой.

В 2017 году Марина продала свой бизнес и большую часть недвижимости и переехала на постоянное жительство в Испанию, где живет и сейчас. Сам Алишер Моргенштерн, говоря о решении матери, отмечал, что она "столкнулась с российскими властями, которые просто так отобрали у нее все бизнес-помещения". Но есть и другая версия – возможной причиной стал тот факт, что предпринимательница, набрав большое количество госконтрактов, обанкротила свою фирму и забрала с собой все полученные деньги.

Муж Марины Моргенштерн также был крупным бизнесменом, его компания занималась производством нефтепродуктов, хранением газа и нефти. Также он занимал пост президента Федерации тяжелой атлетики Республики Башкортостан.

Однако брак родителей рэпера продлился недолго, так как отец Алишера был известным ловеласом. У него было несколько браков и от каждого был ребенок. Также он имел пристрастие к алкоголю. В 2009 году Тагир Валеев скончался.

Мама Алишера не ведет официальных страниц в социальных сетях. Однако иногда она появляется на мероприятиях, чтобы поддержать сына. В октябре 2020 года Марина показалась на публике, придя на открытие ресторана Моргенштерна. Она сказала ему приятные слова и поддержала звезду хип-хопа.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (139)
Теги:
Моргенштерн

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться