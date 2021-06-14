Кто воспитал Моргенштерна: все о маме скандального рэпера

Скандальный рэпер Моргенштерн нечасто делится воспоминаниями о своих родителях, но вот о маме, бывает, тепло вспоминает. Рассказываем, кто родил и воспитал Моргенштерна

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Моргенштерн – фигура известная в России благодаря своему творчеству и эпатажной натуре, однако о маме, которая воспитала Алишера, известно не так много.

О родителях и семье самого эпатажного российского рэпера в Сети не так много информации. Известно, что маму Моргенштерна зовут Марина, практически всю жизнь она жила в Уфе. Интересно, что фамилия Моргенштерн принадлежит родителям Марины.

Марина – в прошлом независимая бизнесвумен. До недавнего времени она имела крупную сеть цветочных салонов в Уфе. Предпринимательница даже поставляла цветы для государственных учреждений по госзакупкам. Кроме того, говорили и о недвижимости как жилой, так и коммерческой.

В 2017 году Марина продала свой бизнес и большую часть недвижимости и переехала на постоянное жительство в Испанию, где живет и сейчас. Сам Алишер Моргенштерн, говоря о решении матери, отмечал, что она "столкнулась с российскими властями, которые просто так отобрали у нее все бизнес-помещения". Но есть и другая версия – возможной причиной стал тот факт, что предпринимательница, набрав большое количество госконтрактов, обанкротила свою фирму и забрала с собой все полученные деньги.

Муж Марины Моргенштерн также был крупным бизнесменом, его компания занималась производством нефтепродуктов, хранением газа и нефти. Также он занимал пост президента Федерации тяжелой атлетики Республики Башкортостан.

Однако брак родителей рэпера продлился недолго, так как отец Алишера был известным ловеласом. У него было несколько браков и от каждого был ребенок. Также он имел пристрастие к алкоголю. В 2009 году Тагир Валеев скончался.

Мама Алишера не ведет официальных страниц в социальных сетях. Однако иногда она появляется на мероприятиях, чтобы поддержать сына. В октябре 2020 года Марина показалась на публике, придя на открытие ресторана Моргенштерна. Она сказала ему приятные слова и поддержала звезду хип-хопа.

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