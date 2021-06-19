"Аристократичная мамочка": девушка Моргенштерна опубликовала откровенное фото

Сексапильная, юная и красивая – на что способна смелая девушка самого популярного рэпера России Моргенштерна

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Девушка популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась откровенным фото со съемок нового клипа "Aristocrat".

Дилара опубликовала снимки со съемок нового клипа, который набрал уже почти 10 миллионов просмотров. Девушки там предстали в роли благородных девиц в пышных платьях. В подобном образе у себя в Instagram появилась и сама Дилара. Однако пролистав карусель, подписчики могли увидеть и более откровенное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДилАра (@influesii)

"Хоть я и аристократичная мамочка, но не всегда соблюдаю этикет", – подписала фото девушка.

Там Дилара лежит на диване полностью обнаженная, лишь в чулках и перчатках, прикрываясь одним веером. Публикация уже набрала более миллиона лайков. Подписчики остались довольны, как и Моргенштерн, который назвал девушку королевой.

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