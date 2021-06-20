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Историк моды Александр Васильев

"Князь тьмы": Васильев назвал Моргенштерна Воландом на премии Муз-ТВ

© photo: Sputnik / Marina Serebryakova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (184)
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Гуру моды Александр Васильев сравнил самого популярного хип-хоп артиста страны с героем книги русского классика

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Российский историк моды Александр Васильев сравнил гостей премии Муз-ТВ с героями романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а рэпера Моргенштерна назвал Воландом.

По словам Васильева, мероприятие ему напомнило Бал Сатаны. Например, Коровьевым и Геллой в представлении историка оказались солисты группы Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская, которые были "полуодеты". Котом Бегемотом оказался Михаил Галустян, благодаря своему незатейливому образу в леопардовой пижаме. А самим Воландом на вечере был Моргенштерн.

"Отовсюду торчит голое тело: рубашка обрезана, галстук тоже. Главный герой бала у Сатаны, да еще и с татуировкой "666" на лице. Сейчас князь тьмы покажет, на что он способен. И, не согласный с результатами, закатит скандал на весь мир с криками в адрес конкурента: "Да подавись ты своей тарелкой", - сказал Васильев.

Популярный российский рэпер Моргенштерн устроил скандал на музыкальной премии Муз-ТВ из-за того, что в номинации "Певец года" победу одержал Александр Ревва в образе Артура Пирожкова. Артист упрекнул организаторов в том, что награда в номинации "Певец года" досталась ведущему телеканала.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"Я пришел сюда не за тарелкой, я пришел за правдой. Правда написана на моей шее. Муз-ТВ, вы говорите, что вы самая честная музыкальная премия. Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? Если вы такие честные, покажите на экранах количество голосов. Подавись своей тарелкой, вот моя награда", – заявил на сцене Моргенштерн и указал на свою девушку Дилару.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (184)
Теги:
Россия, Моргенштерн, Александр Васильев

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