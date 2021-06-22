Пиар-менеджер МакSим раскрыла детали о состоянии певицы

По словам представителя, врачи всеми силами борются за жизнь артистки, которую ввели в медикаментозный сон

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Пиар-менеджер певицы МакSим раскрыла подробности о состоянии артистки – об этом узнали СМИ и канал "Россия-24".

Певица Марина Максимова была госпитализирована после скандала в Казани, где ее заподозрили в алкогольном опьянении. Позже информацию опровергли. Стало известно, что звезда попала в больницу с поражением легких и отрицательным тестом на коронавирус. Тогда было решено ввести ее в искусственную кому.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova МакSим на акции в поддержку сборной России по футболу

Представитель Максимовой – Яна Богушевская решила прервать молчание и раскрыла детали состояния поп-звезды и прогнозы медиков.

Со слов агента, артистка до сих пор пребывает в коме, но прогнозы ее врачей максимально положительные.

Также Яна вспомнила момент, когда в последний раз видела Марину и отметила, что МакSим находилась в позитивном настроении и никак не жаловалась на свое самочувствие.

Тем временем, футболисты поддержали МакSим – трогательное видео попало в Сеть.

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