Трансформация из скромницы в тусовщицу: что стало с девушкой Моргенштерна?

На днях скандальный рэпер объявил о своей помолвке с Диларой – за их отношениями с удовольствием наблюдает весь шоубиз и многотысячная армия поклонников

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Трансформацию из нежной скромницы в ярую тусовщицу российского блогера и девушки рэпера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной наблюдает вся музыкальная индустрия и многочисленные поклонники инстадивы.

В этом году Диларе исполнился 21 год, и внимание тысяч фантов Моргенштерна приковано и к юной красотке. Сам рэпер часто публично признается Диларе в любви, дарит ей чемоданы с деньгами и дорогие автомобили. Артист не раз упоминал, что Зинатуллина заслужила такие дорогие подарки, так как она была рядом с ним еще до того, как он "стал Моргенштерном".

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Молодые люди познакомились в 2017 году в родной Уфе на тусовке общих друзей. Вначале девушка, по собственному признанию, пришла в ужас от Моргенштерна, ведь парень всячески эпатировал публику и вел себя вызывающе. Но вскоре девушка все же поняла – она полюбила этого человека.

Через некоторое время Дилара и Алишер начали встречаться и как раз в это время карьера рэпера пошла вверх. Правда, был момент, когда Зинатуллина и Моргенштерн на некоторое время все же расстались, но вскоре вновь сошлись и не расстаются по сей день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДилАра (@influesii)

Карьера и образ жизни Моргенштерна неминуемо повлияли и на жизнь Дилары. Девушка, которую раньше называли скромницей-отличницей, обзавелась Инстаграмом с 2,5 млн подписчиками, часто публикует откровенные фото и видео, да и в жизни уже предпочитает веселые вечеринки и тусовки.

"А что скажет на это мама?" – то и дело интересуются подписчики Дили, но девушке, похоже, безразлично мнение окружающих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДилАра (@influesii)

Более того, Дилара стала все чаще стала принимать участие в проектах своего скандального бойфренда – сниматься в его клипах в откровенных образах. К примеру, в конце прошлого года Диля снялась в клипе Моргенштерна на композицию "Cristal i МОЕТ", который за три месяца набрал более 65 миллионов просмотров.

Сегодня Дилара Зинатуллина – желанный гость на светских тусовках. Ее можно увидеть в компании Тимати, Дани Милохина, Джигана и других ярких представителей российского шоу-бизнеса.

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