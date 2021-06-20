"Теперь я женат"- Моргенштерн поделился романтичным видео

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Рэпер Моргенштерн выложил у себя в Instagram видео, на котором его девушка Делара делает ему предложение. А еще в шутливой форме написал пост о том, что он теперь женат. Соцсети в недоумении - правда или нет.
"Да да девочки, завидуйте, выхожу за… жену", - написал рэпер и в шутливой форме, со свойственной ему самоиронией начал размышлять о том, что теперь ему выбирать платье, готовиться к девичнику, ведь после такого предложения он - женщина года.
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А дальше пошло восхищение "женой" и тем, что она умеет ломать стереотипы: "Она избавила нашу семью от типичного "алишер сделал предложение деларе" и в лучших моих традициях, сломала все ожидания и стереотипы. ну жена реально" (авторская пунктуация сохранена - прим. ред).
В комментариях к посту кто-то поздравляет рэпера, кто-то обыгрывает его шутку с "женщиной года" и пишет "осталось только забеременеть Алишеру".
На вечеринке рэпера были не только друзья, но и его мама. Поэтому понять - шутка все это или правда, еще сложнее. Тем более, что многие российские СМИ опровергают историю с женитьбой рэпера. Что ж, ждем развития событий, наслаждаемся шоу.
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