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"Теперь я женат"- Моргенштерн поделился романтичным видео

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (185)
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Sputnik Грузия
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Моргенштерн опять щекочет нервы своим поклонникам - он показал подписчикам видео, в котором "выходит... за жену"

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Рэпер Моргенштерн выложил у себя в Instagram видео, на котором его девушка Делара делает ему предложение. А еще в шутливой форме написал пост о том, что он теперь женат. Соцсети в недоумении - правда или нет.

"Да да девочки, завидуйте, выхожу за… жену", - написал рэпер и в шутливой форме, со свойственной ему самоиронией начал размышлять о том, что теперь ему выбирать платье, готовиться к девичнику, ведь после такого предложения он - женщина года.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

А дальше пошло восхищение "женой" и тем, что она умеет ломать стереотипы: "Она избавила нашу семью от типичного "алишер сделал предложение деларе" и в лучших моих традициях, сломала все ожидания и стереотипы. ну жена реально" (авторская пунктуация сохранена - прим. ред).

В комментариях к посту кто-то поздравляет рэпера, кто-то обыгрывает его шутку с "женщиной года" и пишет "осталось только забеременеть Алишеру".

Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина
photo: Morgen_Shtern / Instagram
Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина

На вечеринке рэпера были не только друзья, но и его мама. Поэтому понять - шутка все это или правда, еще сложнее. Тем более, что многие российские СМИ опровергают историю с женитьбой рэпера. Что ж, ждем развития событий, наслаждаемся шоу.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (185)
Теги:
Моргенштерн

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