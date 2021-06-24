Рэпер Моргенштерн помирился с отчимом

Скандальный рэпер пересмотрел свои ценности и решил помириться с отчимом, с которым, по собственному признанию, ссорился всю жизнь

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн помирился со своими отчимом, об этом сам артист рассказал в Instagram.

Моргенштерн и его девушка Дилара отдыхает в кругу семьи. Под подборкой новых фото, где все весело развлекаются в бане, 23-летний артист написал, что проводить время с семьей "круто", и ничто не сравнится с тем, когда вокруг счастливая семья.

Видимо, Алишер решил наладить отношения и с отчимом, с которым, по словам рэпера, он ссорился всю жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

"Я всю жизнь пытался свалить подальше от предков, а теперь понял... (Далее идет нецензурная лексика – ред.). А еще я сегодня помирился с отчимом, с которым ссорился всю жизнь. Всем желаю любви, ибо все остальное без нее не имеет смысла", – написал Алишер.

На днях рэпер Моргенштерн выложил у себя в Instagram видео, на котором его девушка Делара делает ему предложение. А еще в шутливой форме написал пост о том, что он теперь женат.

"Да, да, девочки, завидуйте, выхожу за… жену", – написал рэпер и со свойственной ему самоиронией начал размышлять о том, что теперь ему выбирать платье, готовиться к девичнику, ведь после такого предложения он – женщина года.

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