Ани Лорак блеснула в шикарном наряде на "Жаре"

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак шокировала поклонников стройной фигурой и роскошным нарядом на открытии международного музыкального фестиваля "Жара".

Лорак и так прославилась знатной модницей, но в этот раз выбрала очень утонченный и элегантный образ – переливающееся платье с пушистым боа. Лук певицы дополняли идеальная прическа и красивый загар.

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Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" стартовал в Crocus City Hall в Москве накануне и продлится до 27 июня. Традиционно перед началом концертной программы звезды прошлись по красной ковровой дорожке. Зрителей ждет пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ.

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