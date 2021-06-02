Просто бомба: Ани Лорак покоряет курорты в "радужном" бикини

Певица продолжает волновать сердца поклонников, удивляя интригующими и откровенными снимками в микроблоге Instagram

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак все больше удивляет поклонников: на этот раз звезда показала откровенный образ для лучших курортов планеты.

42-летняя певица интригует фанатов не только деталями из личной жизни, но и своей внешностью. Лорак любит похвастаться роскошной фигурой, вдохновляясь стилем сестер Кардашьян, а теперь дала новый повод поговорить о себе.

В Сети обсуждают новую публикацию Лорак в Instagram – звезда примерила откровенное бикини и приготовилась покорять лучшие курорты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Радужная" расцветка купальника подчеркнула природную красоту и подтянутую фигуру певицы. Поклонники оценили пресс, узкую талию и покатые бедра Лорак. На снимке Ани выходит из ярко-бирюзовой воды без укладки и макияжа.

Фотография произвела фурор – подписчики певицы не смогли сдержать комплиментов.

"Шикарный купальник на шикарной женщине", "Шикарная фигура", "Какая сочная и радужная расцветка", "Вы просто бомба", "Завидую вашей фигуре", "Все курорты ваши", – прокомментировали в Сети.

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