Моргенштерн призвал спасти жизнь тяжелобольного ребенка и расплакался

Сумасшедший от счастья – рассказываем, что так сильно растрогало скандального российского рэпера и кому он дарит жизнь

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн обратился к подписчикам, попросив помочь больному ребенку Илье Худобе, которому собирают деньги.

На своем YouTube канале Моргенштерн выложил видеообращение к подписчикам, в котором очень просит поклонников помочь мальчику, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия второго типа. Ребенку необходим укол препарата "Золгенсма", стоимость которого оценивается в 168 млн рублей.

"Я хотел бы обратиться к вам, в этот прекрасный момент, в момент, когда я испытываю бесконечную любовь, понимаете? Я думаю, вы чувствуете. Хочу обратиться, кто следит за Instagram знает, что мы сейчас собираем бабки на жизнь. Как бы это (плохо) не звучало, но жизнь стоит денег. Есть такой мальчик, Илюха, и его жизнь стоит 160 миллионов рублей", – сказал Моргенштерн в видео.

Рэпер отметил, что аудитории эта сумма может показаться огромной, но Алишер напомнил, что на его канале 10 миллионов подписчиков, это значит, что каждому надо отправить по 16 рублей.

"Вам жалко 16 рублей, чтобы спасти жизнь ребенку? Я думаю, нет", – сказал рэпер. После этого Моргенштерн поделился эмоциональным видео в Instagram, где он плачет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

"Я сегодня впервые в своей жизни взорвался от эмоций. Я такого никогда не испытывал, и хочу сказать вам, что это не сравнится ни с какими веществами, ни с какими чартами, тачками, бабками и т. д. А все потому, что я увидел, что весь Интернет с нами. И Илюхе придется жить на этой земле", – написал артист.

Сам Моргенштерн перевел ребенку четыре миллиона рублей.

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